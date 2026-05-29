Zelenski, prima reacție după incidentul din Galați: Suntem pregătiți să susţinem România în orice fel este necesar

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, într-un mesaj publicat pe X, că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod este necesar”, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, incident soldat cu doi răniţi. 

autor
Mihaela Ivăncică

Mesajul liderului de la Kiev a venit ca răspuns la o postare a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zelenski a subliniat că este nevoie de măsuri mai dure împotriva Federaţiei Ruse pentru a preveni extinderea conflictului.

„Este necesar să intensificăm presiunile împotriva Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau extindă”, a transmis preşedintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a denunţat atacul lansat în noaptea de joi spre vineri în regiunea Odesa, aflată în apropierea graniţei cu România.

Citește și
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov

„Acesta a fost încă un alt atac cinic împotriva infrastructurii civile din oraşele şi apele noastre, care a ţintit nave portcontainer civile”, a afirmat Zelenski.

Cum arata apartamentul din galati peste care s a prabusit drona ruseasca
×

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / George Calin

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

ULTIMELE ȘTIRI

Alertă alimentară: Un lot de salată de icre a fost retras din magazinele Profi descoperirea unei bacterii periculoase

Alertă alimentară: Un lot de salată de icre a fost retras din magazinele Profi descoperirea unei bacterii periculoase

Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov

Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

CELE MAI CITITE

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

O româncă a descoperit cheia succesului în Coreea de Sud și a pornit o afacere prosperă în Brașov. „Am vrut să le aduc aici”

O româncă a descoperit cheia succesului în Coreea de Sud și a pornit o afacere prosperă în Brașov. „Am vrut să le aduc aici”

Un stat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Europa continentală vrea să adere la UE. A stabilit data referendumului

Un stat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Europa continentală vrea să adere la UE. A stabilit data referendumului

SUA și Iranul au ajuns la un acord. Ce prevede documentul aflat pe masa lui Donald Trump

SUA și Iranul au ajuns la un acord. Ce prevede documentul aflat pe masa lui Donald Trump

Plaje în Grecia continentală. Cele mai frumoase locuri unde să faci plajă, fără să mergi pe insulele grecești

Plaje în Grecia continentală. Cele mai frumoase locuri unde să faci plajă, fără să mergi pe insulele grecești

Preparatul comandat cel mai des de români pe aplicațiile de livrare. „Mănânc și la două dimineața și seara”

Preparatul comandat cel mai des de români pe aplicațiile de livrare. „Mănânc și la două dimineața și seara”

Preşedintele ucrainean a precizat că una dintre dronele folosite în atac a lovit o clădire rezidenţială din România.

„Una dintre drone, practic un echivalent al dronelor de tip Shahed, a lovit o clădire rezidenţială obişnuită în România”, a declarat Volodimir Zelenski.

Mesaj pentru victimele de la Galaţi

Acesta a transmis şi un mesaj pentru victimele incidentului de la Galaţi: „Noi le dorim răniţilor însănătoşire grabnică”.

Totodată, Zelenski a reiterat sprijinul Ucrainei pentru România.

„Suntem pregătiţi să susţinem România în orice fel este necesar, în aceste circumstanţe”, a anunţat preşedintele Ucrainei.

În finalul mesajului său, Volodimir Zelenski a cerut noi sancţiuni ferme împotriva Rusiei.

„Contăm ca noile sancţiuni ale Uniunii Europene să fie cu adevărat puternice şi să facă Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative ale Rusiei însăşi”, a transmis Zelenski.

„Le mulţumesc tuturor celor care ajută la protejarea vieţii!”, şi-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.

Analist: „Răspunsul României trebuia să fie unul simplu, trebuia să doboare drona rusească”

Sursa: News.ro

Etichete: drona, galati, volodimir zelenski, Ucraina,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Citește și...
Stiri Politice
AUR contestă concluziile autorităților privind drona din Galați: „Așteptăm expertiza înainte de a condamna agresorul”

AUR afirmă, vineri, că securitatea naţională a fost subminată grav de iresponsabilitatea şi incompetenţa regimului aflat la putere, după ce o dronă a explodat în Galaţi. 
Știri Actuale
O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.
Știri Actuale
Fost comandant NATO: Incidentul cu drona din Galați este unul major. Trebuia analizată din timp apărarea antidronă pe Dunăre

Fostul comandant în structurile NATO, Virgil Bălăceanu, califică prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați drept „un incident major”, avertizând că urmările puteau fi mult mai grave. 

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata”

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Știri Actuale
O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Explozie şi incendiu la un apartament, două persoane la spital

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.

Știri Actuale
MApN, despre drona prăbușită la Galați: „Nu este un atac asupra României, ci efectul conflictului din apropiere”

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au dat asigurări, vineri, că "situația este sub control", subliniind că nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele unui conflict desfășurat în imediata apropiere a frontierei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Mai 2026

49:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Mai 2026

01:49:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6 | Cum controlăm inflamația în bolile cronice?

28:03

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 3 - Ionuț Chirilă

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

De ce are nevoie cel mai mult Radu Drăgușin: ”Sunt jucători dependenți de lucrurile astea”

Sport

Pentru o calificare istorică: la ce oră joacă Sorana Cîrstea în turul trei la Roland Garros