Zelenski, prima reacție după incidentul din Galați: Suntem pregătiți să susţinem România în orice fel este necesar

Mesajul liderului de la Kiev a venit ca răspuns la o postare a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Zelenski a subliniat că este nevoie de măsuri mai dure împotriva Federaţiei Ruse pentru a preveni extinderea conflictului.
„Este necesar să intensificăm presiunile împotriva Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau extindă”, a transmis preşedintele ucrainean.
Liderul de la Kiev a denunţat atacul lansat în noaptea de joi spre vineri în regiunea Odesa, aflată în apropierea graniţei cu România.
„Acesta a fost încă un alt atac cinic împotriva infrastructurii civile din oraşele şi apele noastre, care a ţintit nave portcontainer civile”, a afirmat Zelenski.
Preşedintele ucrainean a precizat că una dintre dronele folosite în atac a lovit o clădire rezidenţială din România.
„Una dintre drone, practic un echivalent al dronelor de tip Shahed, a lovit o clădire rezidenţială obişnuită în România”, a declarat Volodimir Zelenski.
Mesaj pentru victimele de la Galaţi
Acesta a transmis şi un mesaj pentru victimele incidentului de la Galaţi: „Noi le dorim răniţilor însănătoşire grabnică”.
Totodată, Zelenski a reiterat sprijinul Ucrainei pentru România.
„Suntem pregătiţi să susţinem România în orice fel este necesar, în aceste circumstanţe”, a anunţat preşedintele Ucrainei.
În finalul mesajului său, Volodimir Zelenski a cerut noi sancţiuni ferme împotriva Rusiei.
„Contăm ca noile sancţiuni ale Uniunii Europene să fie cu adevărat puternice şi să facă Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative ale Rusiei însăşi”, a transmis Zelenski.
„Le mulţumesc tuturor celor care ajută la protejarea vieţii!”, şi-a încheiat mesajul preşedintele ucrainean.