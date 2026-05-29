Zelenski, prima reacție după incidentul din Galați: Suntem pregătiți să susţinem România în orice fel este necesar

Mesajul liderului de la Kiev a venit ca răspuns la o postare a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zelenski a subliniat că este nevoie de măsuri mai dure împotriva Federaţiei Ruse pentru a preveni extinderea conflictului.

„Este necesar să intensificăm presiunile împotriva Rusiei, pentru ca acest război să nu se prelungească sau extindă”, a transmis preşedintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a denunţat atacul lansat în noaptea de joi spre vineri în regiunea Odesa, aflată în apropierea graniţei cu România.

„Acesta a fost încă un alt atac cinic împotriva infrastructurii civile din oraşele şi apele noastre, care a ţintit nave portcontainer civile”, a afirmat Zelenski.