Corespondent PROTV: „Accidentul s-a produs aproape de miezul nopții în comuna Câmpulung la Tisa, județul Maramureș. Potrivit anchetatorilor, o tânără de 26 de ani, care se afla la volanul autoturismului, ar fi intrat cu viteză într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un autobuz care transporta muncitori. Aproximativ 50 de persoane, care se întorceau acasă după muncă, de la o firmă din Sighetu Marmației, se aflau atunci în autobuz. În urma impactului, autoturismul a fost distrus, iar tânăra care se afla la volan și un pasager au fost transportați la spital. Și alte trei persoane aflate în autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferița a fost verificată cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul șoferului autobuzului, rezultatul testării a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.”