Mărturiile oamenilor din Galați după explozia provocată de drona rusească: „Nici nu știam în ce parte să o iau”

Alertă majoră de securitate pe teritoriul României, după ce, în noaptea de joi spre vineri a avut loc cel mai grav incident care a afectat spațiul naţional de la începutul războiului din Ucraina.

O dronă rusească de război, cel mai probabil în derivă, a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. O femeie de 52 de ani și fiul ei de 14 ani au fost răniți după ce apartamentul lor a luat foc! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Panica s-a instalat în Galați cu puțin înainte de ora 2:00. Un zgomot puternic i-a trezit pe localnici din somn, iar cerul s-a luminat. A fost momentul în care drona rusească, având încărcătură explozivă, a lovit blocul cu 10 etaje aflat pe strada Brăilei.

Un apartament a luat foc, iar flăcările s-au văzut de la mare distanță. Cele două persoane aflate în interior, un băiat de 14 ani și o femeie de 52 de ani, au reușit să iasă.

Bărbat: „Spui că a bubuit la noi în casă. Noi stăm în spatele blocului”.

Cine sunt cele două persoane rănite în incidentul cu dronă de la Galați. Au fost transportate la spitale diferite

Bărbat: „S-a simțit ca la cutremur. Și apoi am ieșit la balcon să văd ce se întâmplă și în fața blocului erau numai resturi căzute.”

Femeie: „S-a simțit foarte puternic, am zis că s-a dărâmat un bloc.”

Femeie: „Când am auzit bubuitura, nici nu știam în ce parte să o iau, am sărit din pat, m-am dus la soțul meu că e bolnav. Sperietura se amplifică acum când îmi dau seama că a trecut nenorocirea asta peste noi.”

S-a activat imediat planul roșu de intervenție, iar polițiști, pompieri, militari și echipe SRI au ajuns în zonă.

Locotenent-colonel Cătălin Sion, ISU Galați: „În urma exploziei, 2 persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri și au fost duse la spital. Totodată, alte 2 persoane au suferit atacuri de panică și primesc tratament la fața locului”.

70 de persoane au fost evacuate din bloc, iar alimentarea cu energie electrică și gaze a fost întreruptă.

Ionuț Pucheanu, primarul orașului: „A picat în zona holului, dacă ar fi căzut drona doi metri mai la stânga sau mai la dreapta, deasupra dormitorului, cel mai probabil puteam vorbi în momentul de față de victime.”

Explicațiile autorităților

La scurt timp după acest incident grav de securitate, Ministerul Apărării a venit cu explicații: „Rusia a atacat din nou, azi-noapte, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea graniței noastre. Una dintre drone a intrat în spațiul nostru aerian.

Cristian Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN: „La ora 1:54, un semnal radar a intrat din zona Reni şi a virat brusc către România. A intrat 10 km pe teritoriul național, colegii noștri de la sol au monitorizat-o, a intrat undeva la 600 de metri altitudine şi a evoluat descendent. Ea ajunsese deja la o altitudine de undeva la 150 de metri înălţime, a fost imposibilă urmărirea de pe radar. La două minute după ce am pierdut-o de pe radar, am primit de la 112 că a lovit o clădire. Este o situație pe care o regretăm”.

Militarii au explicat de ce aparatul nu a fost doborât.

Generalul Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite: „Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp, care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, patru minute, a fost extrem de scurt.”

Este pentru a 29-a oară, de la începutul războiului din Ucraina, când în spațiul aerian al României pătrund drone rusești.

Nicușor Dan, în vizită la blocul distrus de drona rusească

Corespondent Știrile ProTV: „Chiar în aceste minute, președintele României, Nicușor Dan, se află la Galați. El este în acest moment la Spitalul Județean din Galați, acolo unde stă de vorbă cu medicii și acolo unde probabil a vizitat-o deja pe femeia care a fost rănită în acest eveniment dramatic care s-a petrecut noaptea trecută. Urmăriți chiar acum imagini transmise în direct de la Spitalul Județean Galați în care îl vedem pe președinte stând de vorbă cu medicii. Este așteptat după aceea șeful statului să vină și aici, pe strada Brăilei, la blocul care a fost afectat de deflagrația de noaptea trecută, la blocul unde se află în continuare și foarte mulți anchetatori.

Haideți să încercăm să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt foarte mari multe mașini de pompieri, pentru că ei au încercat până acum să dea jos toate geamurile care erau sparte sau crăpate, pentru a nu prezenta un pericol pentru trecători.

Pe de altă parte, investigatorii, criminaliștii, procurorii, polițiștii sunt încă în apartamentul afectat în urma acestui eveniment, pentru a strânge probe. Ei pun cap la cap toate dovezile, așa încât să stabilească exact ce s-a întâmplat. A fost cert că s-a produs panică noaptea trecută. Locuitorii din zonă sunt șocați de cele întâmplate. Oamenii mi-au povestit că au auzit îngroziți sunetul dronei în miezul nopții și apoi, după ce s-au oprit mesajele RO-ALERT care au răsunat în creerii nopții, s-a auzit această deflagrație puternică pe acest bloc cu 10 etaje.

Practic, drona rusească s-a oprit în casa liftului de pe această clădire și a provocat acolo un crater uriaș și s-a produs apoi o deflagrație, semn că această dronă a avut încărcătură explozivă, după care a pornit un incendiu care s-a extins în casa scării. Apartamentul de la ultimul etaj deasupra căruia a căzut această dronă a fost avariat serios. Are de altfel și o gaură imensă, un crater în plafonul care s-a prăbușit, iar două persoane din acel apartament a ajuns la spital. Cum vă spuneam, e vorba de o femeie și de fiul ei de 14 ani.

Președintele Nicușor Dan va ajunge aici în scurt timp pentru a vedea ce s-a întâmplat la fața locului. Cert este că oamenii sunt foarte dezamăgiți și spun că Armata Română a eșuat de această dată în a proteja frontierele României și mai ales populația civilă. Pentru că, iată, ceea ce ei credeau că e doar o frică îndepărtată dincolo de granițele României a ajuns acum să fie să se întâmple, chiar lângă casele lor, o astfel de nenorocire”.

