Mărturiile oamenilor din Galați după explozia provocată de drona rusească: „Nici nu știam în ce parte să o iau”

O dronă rusească de război, cel mai probabil în derivă, a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. O femeie de 52 de ani și fiul ei de 14 ani au fost răniți după ce apartamentul lor a luat foc! Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Panica s-a instalat în Galați cu puțin înainte de ora 2:00. Un zgomot puternic i-a trezit pe localnici din somn, iar cerul s-a luminat. A fost momentul în care drona rusească, având încărcătură explozivă, a lovit blocul cu 10 etaje aflat pe strada Brăilei.

Un apartament a luat foc, iar flăcările s-au văzut de la mare distanță. Cele două persoane aflate în interior, un băiat de 14 ani și o femeie de 52 de ani, au reușit să iasă.

Bărbat: „Spui că a bubuit la noi în casă. Noi stăm în spatele blocului”.

Bărbat: „S-a simțit ca la cutremur. Și apoi am ieșit la balcon să văd ce se întâmplă și în fața blocului erau numai resturi căzute.”

Femeie: „S-a simțit foarte puternic, am zis că s-a dărâmat un bloc.”

Femeie: „Când am auzit bubuitura, nici nu știam în ce parte să o iau, am sărit din pat, m-am dus la soțul meu că e bolnav. Sperietura se amplifică acum când îmi dau seama că a trecut nenorocirea asta peste noi.”

S-a activat imediat planul roșu de intervenție, iar polițiști, pompieri, militari și echipe SRI au ajuns în zonă.

Locotenent-colonel Cătălin Sion, ISU Galați: „În urma exploziei, 2 persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri și au fost duse la spital. Totodată, alte 2 persoane au suferit atacuri de panică și primesc tratament la fața locului”.

70 de persoane au fost evacuate din bloc, iar alimentarea cu energie electrică și gaze a fost întreruptă.

Ionuț Pucheanu, primarul orașului: „A picat în zona holului, dacă ar fi căzut drona doi metri mai la stânga sau mai la dreapta, deasupra dormitorului, cel mai probabil puteam vorbi în momentul de față de victime.”

Explicațiile autorităților

La scurt timp după acest incident grav de securitate, Ministerul Apărării a venit cu explicații: „Rusia a atacat din nou, azi-noapte, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea graniței noastre. Una dintre drone a intrat în spațiul nostru aerian.

Cristian Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN: „La ora 1:54, un semnal radar a intrat din zona Reni şi a virat brusc către România. A intrat 10 km pe teritoriul național, colegii noștri de la sol au monitorizat-o, a intrat undeva la 600 de metri altitudine şi a evoluat descendent. Ea ajunsese deja la o altitudine de undeva la 150 de metri înălţime, a fost imposibilă urmărirea de pe radar. La două minute după ce am pierdut-o de pe radar, am primit de la 112 că a lovit o clădire. Este o situație pe care o regretăm”.

Militarii au explicat de ce aparatul nu a fost doborât.

Generalul Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite: „Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp, care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, patru minute, a fost extrem de scurt.”

Este pentru a 29-a oară, de la începutul războiului din Ucraina, când în spațiul aerian al României pătrund drone rusești.