Legislativul susține astfel proiectul guvernului de centru-stânga de a aduce ţara în blocul comunitar până la sfârşitul deceniului.

Deşi Reykjavik a abandonat în 2013 negocierile deschise cu patru ani mai înainte cu Bruxelles-ul, din cauza venirii la putere a unui guvern eurosceptic, creşterea costului vieţii şi războiul din Ucraina au reînnoit interesul insulei pentru integrarea în UE, aşa cum arată sondajele de opinie.

În cazul unui "da" majoritar la referendumul din august, alegătorii islandezi vor fi din nou chemaţi să aprobe, în cadrul unui referendum ulterior, condiţiile de aderare la UE.

În cazul unei majorităţi "nu", a declarat guvernul, proiectul de integrare în blocul comunitar va fi abandonat.

Treizeci şi patru dintre cei 63 de parlamentari au votat în favoarea organizării referendumului, 8 s-au pronunţat împotrivă, în timp ce 14 parlamentari s-au abţinut şi alţi 7 au fost absenţi.

Islanda face deja parte din piaţa unică europeană, din spaţiul Schengen şi din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. De asemenea, este membră a NATO.

Insula se află la aproximativ 970 km față de Norvegia (cel mai apropiat punct al Europei continentale) și la circa 800 km față de Scoția.