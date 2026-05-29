VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu

Într-unul dintre clipuri se aude un puternic zgomot, apoi momentul impactului, urmat de flacără puternică. Zgomotul puternic făcut de către dronă înaintea impactului este surprins în mai multe clipuri care apar pe internet. Alte clipuri arată momentul de după ce s-a produs explozia şi surprind incendiul care a urmat.

Mai multe clipuri video care surprind momentul în care drona loveşte blocul din Galaţi au apărut pe reţeaua X.

O dronă s-a prăbușit, vineri noaptea, pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

"Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.