VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu

Momentul în care drona loveşte blocul din Galaţi a fost surprins în imagini, acestea fiind publicate pe reţelele de socializare.

Ioana Andreescu

Mai multe clipuri video care surprind momentul în care drona loveşte blocul din Galaţi au apărut pe reţeaua X.

Într-unul dintre clipuri se aude un puternic zgomot, apoi momentul impactului, urmat de flacără puternică. Zgomotul puternic făcut de către dronă înaintea impactului este surprins în mai multe clipuri care apar pe internet. Alte clipuri arată momentul de după ce s-a produs explozia şi surprind incendiul care a urmat.

Inquam instant galati drona 03
O dronă s-a prăbușit, vineri noaptea, pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

"Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei", precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

Ministerul de Externe, despre drona căzută la Galaţi: România a informat aliaţii NATO şi pe secretarul general

MAE califică incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc și a explodat, drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” a Rusiei. România anunță măsuri diplomatice după încălcarea spațiului aerian și a dreptului internațional.
Vremea
Vremea azi, 29 mai. O zi însorită în majoritatea zonelor. Doar în est și în sud-est mai apar câțiva nori de ploaie

Vineri avem o zi însorită în majoritatea zonelor. Doar în est și în sud-est mai apar câțiva nori de ploaie. Și tot pe aici este mai răcoare decât ar trebui. 
Stiri Politice
Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Se va întâlni cu Maia Sandu şi cu premierul Alexandru Munteanu

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, se va afla vineri într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu preşedintele Maia Sandu şi cu şeful Guvernului de la Chişinău, Alexandru Munteanu.

Ministerul de Externe, despre drona căzută la Galaţi: România a informat aliaţii NATO şi pe secretarul general

MAE califică incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc și a explodat, drept o „escaladare gravă și iresponsabilă” a Rusiei. România anunță măsuri diplomatice după încălcarea spațiului aerian și a dreptului internațional.

Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

