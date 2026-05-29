Acesta susține că autoritățile trebuie să clarifice dacă a fost vorba despre o dronă aflată în derivă și consideră că problematica apărării antidronă pe Dunăre ar fi trebuit analizată de mult timp la nivelul CSAT.

Ministerul Apărării a transmis că este vorba despre o dronă Gheran - 2. Care sunt caracteristicile și ce distrugeri sunt capabile să facă astfel de drone cu încărcătură explozivă?

Virgil Bălăceanu, fost comandant în structurile NATO: ”Gheran – 2 este un Shahed 136 de origine iraniană. Aceasta a fost adoptată de ruși, care o produc în continuare cu tehnologie iraniană. Are capabilități de 1000-1.500 de km, 50-55 kg de explozibil, altitudinea de la 3.000 metru, iar în zona de atac ajungând la 150-200m. Au în general un zbor rectiliniu care poate să fie monitorizat.

Virgil Bălăceanu: ”Ministerul Apărării să ne spună dacă a fost vorba de o dronă în derivă sau nu”

”Ministerul Apărării trebuie să ne spună dacă a fost o dronă în derivă sau nu. Este un element esențial pentru o analiză cât mai realistă. În momentul în care nu sa acționat doborându-se dronă în spațiul aerian NATO (situația din Estonia), NATO ne-a spus a fost o dronă în derivă. În definitiv, acolo a fost o dronă ucraineană care a fost lovită fie prin foc, fie electronic bruiată de către apărarea anti-dronă a rușilor. Aici, cred, cel mai probabil, că a fost apărarea anti-dronă a ucrainienilor de pe portul Reni. Ca atare, lucrurile sunt diferente față de o acțiune a unei drone în derivă. Vor rămâne întotdeauna nu capetele de acuzare, din punct de vedere politic, la adresa Federației Ruse, pentru că e o consecință a războiului. Dar facem o diferență specifică, în sensul în care nu am asista la un atac, la o incursiune a Federației Ruse pe teteritoriul României”.

Ne-am obișnuit cu mesajele RO-Alert?

Virgil Bălăceanu: ”Pe domnul primar Pucheanu, al orașului Galați, îl apreciez, a avut un mesaj plin de calmă, fără să aibă un mesaj de isterizare. Trebuie să facem o analiză cu calm. Și a spus un lucru extrem de înțelept ne-am obișnuit cu mesajele RO-Alert. Măsurile care vor fi stabilitate trebuie să fie bine conștientizate, inclusiv pe linie de protecție civilă. Pot să fie 150 de mesaje RO-Alert, fără niciun fel de consecințe. Dar unul poate să însemne protejarea vieții mele, a copiilor mei și așa mai departe”.

Trebuia să fie analizată din vreme apărarea pe Dunăre

Virgil Bălăceanu: ”CSAT-ul este convocat reactiv. Trebuia să se facă analiza, nu neapărat ca punct separat, ci doar pe agenda unui ordine de zi a CSAT-ului, a problematicii apărării antidronă în zona fluviului Dunărea. Pentru că noi discutăm de un ”Baltic Shield”, care este centrat mai ales nu numai pentru apărarea împotriva unei posibile agresiuni convenționale, dar inclusiv împotriva dronelor. Noi încă nu discutăm de un ”Danubien Shield”.