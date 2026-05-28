Ulterior, aceasta a fost arestată şi este cercetată pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe.

"În seara zilei de 28 mai, poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la o stare conflictuală produsă într-un mijloc de transport în comun. La eveniment au intervenit atât poliţişti locali, cât şi poliţişti de ordine publică, femeia în cauză fiind depistată şi imobilizată", anunţă, joi seară, IPJ Argeş.

Poliţiştii au stabilit că, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, o femeie de 28 de ani, din Piteşti, ar fi avut un comportament agresiv, lovind pe conducătorul mijlocului de transport în comun şi utilizând un spray iritant-lacrimogen.

Femeia s-a enervat când şoferul i-a atras atenţia că era recalcitrantă şi făcea scandal.

"Totodată, având în vedere că din verificări a rezultat faptul că femeia ar fi avut un comportament similar şi într-un alt mijloc de transport în comun, iar astfel evenimentul îşi avea originea într-o altă locaţie faţă de cea în care aceasta a fost depistată, verificările au fost preluate de poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Piteşti", a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, cercetările fiind desfăşurate de poliţiştii de investigaţii criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Femeia a fost reţinută, fiind ulterior arestată pentru 30 de zile.