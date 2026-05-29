”Europa nu va fi intimidată”, subliniază şefa diplomaţiei austriece.

În alt mesaj, anterior, ea a ”condamnat puternic atacul cu dronă al Rusiei împotriva unei clădiri rezidenţiale în România” şi a subliniat că acest stat membru al Uniunii Europene (UE) şi NATO ”are întreaga noastră solidaritate”.

”Rusia se află sub o presiune economică şi militară uriaşă. Răspunsul său este teroarea împotriva populaţiei civile ucrainene şi o încercare de intimidare a Europei”, denunţă ea.

”Însă Europa nu va fi intimidată. Fiecare act nou de agresiune ne uneşte şi mai mult”, avertizează ea.

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de la kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.