Declarațiile președintelui Nicușor Dan:

„Am avut, noaptea trecută, un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, iar întreaga responsabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata. Consulatul se va închide.

Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia pentru acest incident. Cetățenii români pot vedea cine mimează orientarea pro-occidentală.

Am avut o dronă rusească plecată din Rusia. Cunoaștem pe unde a trecut și pe unde a intrat în România. A făcut parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, dintre care doar una a ajuns pe teritoriul României.

Vreau să mulțumesc partenerilor din Uniunea Europeană și NATO. Acest lucru dovedește că există solidaritate și unitate euroatlantică.

Vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată răspunsului la astfel de evenimente. Avem un parteneriat cu Ucraina pentru producția comună de drone, iar aceste două programe au o parte comună.

De asemenea, avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pentru accelerarea producției și testării dronelor. Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri cu parteneri pentru ca astfel de echipamente să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină.

Și ultimul lucru - am discutat în CSAT și despre apărarea civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi-noapte a fost una foarte rapidă, iar domnul ministru de Interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată - sporirea numărului de oameni și toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiți”, a declarat Nicușor Dan.

Printre cei prezenţi la şedinţă s-au numărat miniştrii interimari de la Apărare, Radu Miruţă, de la Interne, Cătălin Predoiu, de la Externe, Oana Ţoiu, de la Economie, Ambrozie-Irineu Darău, şi de la Finanţe, Alexandru Nazare.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţase anterior că în CSAT vor fi dispuse "măsurile proporţionale în raport cu Federaţia Rusă".

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparţine Federaţiei Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galaţi este consecinţa directă a războiului de agresiune dezlănţuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil şi nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum şi a dispreţului sistematic faţă de dreptul internaţional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul şi la cauza acestei agresiuni”, a punctat şeful statului într-o postare pe Facebook, în prima sa reacţie oficială de la producerea incidentului.

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit, în jurul orei 2:00 dimineaţa, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil.

România a informat aliaţii şi pe secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice despre incident şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi antidronă în ţara noastră, după cum a informat vineri dimineaţa Ministerul Afacerilor Externe.

Echipe de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii continuă cercetările la faţa locului.

Potrivit MApN, toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Ministerul Sănătăţii a anunţat că cele două persoane rănite la Galaţi sunt stabile, fiind internate pentru investigaţii medicale şi tratament de specialitate şi nu se pune problema unui transfer către o altă unitate medicală. Este vorba despre o femeie în vârstă de 53 ani, internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, secţia de Chirurgie Plastică, şi care prezintă arsuri de gradele I şi II la picioare, cu retenţie de corp străin (sticlă), şi de un băiat de 14 ani, internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi, secţia de Chirurgie, având arsuri la antebraţe, fără probleme respiratorii.