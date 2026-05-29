„Realitatea este că Rusia își atinge obiectivele în asemenea momente, dovedește că statele doar mimează capacitatea de a acționa”, spune analistul.

Prezentator: „A fost anunțată convocarea CSAT la ora 11:00 de către președintele Nicușor Dan. V-aș întreba cel mai important punct care se va discuta în această întâlnire, și anume activarea articolului patru din NATO. Ce înseamnă mai exact acest lucru?”

Cristian Pîrvulescu: „Bun, faptul că se activează articolul patru. Cred că în situația dată este absolut firesc că se cere activarea articolului 4 și cu siguranță asta se va întâmpla. Asta înseamnă că statele membre se vor coordona în situația în care există un incident. Sigur că trebuie să definim foarte clar natura acestui incident.

Altfel spus, este o dronă în derivă sau este o acțiune intenționată, o încercare de a testa capacitatea de reacție a statului român și din punctul ăsta de vedere s-a văzut foarte clar că între regulile formale de membri NATO, avem apărare, discutăm despre interceptarea dronelor de foarte multă vreme, dar capacitatea de a lua o decizie în 4 minute nu avem.

Realitatea este că Rusia își atinge obiectivele în asemenea momente, dovedește că statele doar mimează capacitatea de a acționa, dar nu au efectiv această capacitate și asta ar trebui să dea foarte serios de gândit.

Sper ca ședința de CSAT d astăzi să reușească să lămurească problemele și să indice o serie de axe de acțiune.”

Prezentator: „Dar din punct de vedere politic contează dacă drona a ajuns accidental sau a fost un gest intenționat, mai ales în ceea ce privește răspunsul pe care România îl poate da?”

Cristian Pîrvulescu: „Răspunsul României trebuia să fie unul simplu, trebuia să doboare drona și trebuia să doboare aceste drone de la început, de când ele ajung pe teritoriul României. Nu discutăm acum despre răspuns.

Știu că au existat situații complicate și în Polonia. Republica Moldova avut mai degrabă zone care au survolat, dar au fost și câteva care s-au prăbușit și pe teritoriul Moldovei. Noi și Polonia, în scoate membre NATO, ar trebui să acționăm în mod coordonat și clar împotriva unor astfel de acțiuni.

De ce e important din punct de vedere politic și diplomatic? Pentru că o acțiune deliberată este o acțiune de război. Și atunci discutăm despre cu totul altceva. O dronă care este în derivă este un accident, nu este o acțiune deliberată și asta trebuie într-adevăr lămurit, pentru că avem totuși afirmații diferite.

Pe de o parte, Ministerul Apărării susține că este vorba de o dronă în derivă, pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe vorbește despre o acțiune deliberată și responsabilă cu siguranță. Tot război. Acesta este iresponsabil, dar România trebuie să fie pregătită pentru acțiuni de genul acesta. Până acum, dronele care au ajuns pe teritoriul României, dar care nu au lovit până azi-noapte locuințe și nu au făcut răniți, erau drone care erau mai degrabă deviate fie de apărarea ucraineană, fie de sistemele lor de bruiere.

Dar asta nu schimbă cu nimic situația. Acțiunea Rusiei este clară, drona este rusească, responsabilitatea este mare, Rusia trebuie să fie foarte clar avertizată și dronele sale trebuiesc interceptate fără niciun fel de discuție. De ce? Pentru că se joacă cu acea zonă de graniță pe care trimiți dronele spre pre-punctele din Ucraina din apropierea frontierei cu România pe care le lovesc.

Se joacă într-adevăr cu aceste înbiguități, forțând de fapt autoritățile române să își dovedească capacitatea și din păcate vedem care este efectul.”