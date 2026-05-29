„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persoană non grata și de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova (foto), pentru TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, anunță agenția de știri Baha.

Declarațiile vin după ce o dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în orașul Galați, rănind doi civili.

Nicușor Dan: „Întreaga responsabilitate revine Rusiei”

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat, vineri, persona non grata, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

„Am avut, noaptea trecută, un incident grav, în care doi cetățeni români au fost răniți, iar întreaga responsabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata. Consulatul se va închide.

Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia pentru acest incident. Cetățenii români pot vedea cine mimează orientarea pro-occidentală.

Bucureștiul a solicitat ulterior achiziționarea urgentă de sisteme anti-drone. Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța „este gata să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a transmis președintele României.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţase anterior că în CSAT vor fi dispuse "măsurile proporţionale în raport cu Federaţia Rusă".

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparţine Federaţiei Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galaţi este consecinţa directă a războiului de agresiune dezlănţuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil şi nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum şi a dispreţului sistematic faţă de dreptul internaţional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul şi la cauza acestei agresiuni”, a punctat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, în prima sa reacţie oficială de la producerea incidentului.