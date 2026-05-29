Procurorii îl acuză că a efectuat unui pacient o transfuzie de sânge fără a verifica grupa sanguină, fapt care a dus la un șoc hemolitic, insuficiență multiplă de organe și decesul pacientului în august 2021.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, asistentul are 30 de ani şi a fost deferit justiţiei pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, în legătură cu decesul unui pacient internat într-o unitate medicală privată din municipiul Bucureşti.

"În fapt, s-a reţinut că, la data de 12.08.2021, inculpatul, în calitate de asistent medical ATI, a administrat prin transfuzie unui pacient aproximativ 50 ml de concentrat eritrocitar incompatibil cu grupa sanguină a acestuia, încălcând procedurile medicale privind verificarea compatibilităţii şi efectuarea transfuziei sanguine. Astfel, inculpatul nu a verificat în mod corespunzător concordanţa dintre datele pacientului şi cele înscrise pe punga de sânge şi nu a efectuat transfuzia sub stricta supraveghere a medicului. Conform concluziilor medico-legale emise de INML Mina Minovici, accidentul transfuzional a determinat instalarea unui şoc hemolitic şi a unei insuficienţe multiple de organe, pacientul decedând la data de 17.08.2021", precizează Parchetul.

Ancheta în acest caz a necesitat administrarea unui probatoriu complex, specific cauzelor de malpraxis medical, inclusiv expertize medico - legale şi analiza procedurilor medicale aplicabile activităţii de transfuzie sanguină.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.