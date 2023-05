Influencerița de pe OnlyFans care a renunțat la sex, urmând „regula celor trei”. „Am stat multă vreme fără”

Fenella Fox, din Bristol, este un model care a luat decizia de a nu mai face sex înainte de a treia întâlnire. Așa a implementat „regula celor trei” în viața ei amoroasă, arată publicația Daily Star.

Așa că acum se identifică drept „celibatară", deoarece în ultimii ani abia dacă a avut relații intime cu vreun bărbat: mai exact, o singură dată în ultimii cinci ani.

„În prezent sunt singură și îmi place la nebunie! Pe când aveam 20 de ani, am stat multă vreme fără sex. Am decis să nu mă mai culc cu bărbații decât dacă aceștia așteaptă cel puțin până la a treia întâlnire. Am avut un singur bărbat care a avut suficientă răbdare să aștepte și este singura persoană cu care am făcut sex, o singură dată, probabil în ultimii cinci ani" a spus Fenella Fox, acum în vârstă de 29 de ani.

Fenella spune că s-a săturat să fie sexualizată, lucru care a început din școala primară. Ea își amintește că băieții din jurul ei îi atingeau și îi pipăiau corpul fără consimțământul ei, ridcându-i fusta în public.

Vrea reglementări stricte pentru pornografie

Ea și-a povestit experiențele pe OnlyFans, unde a spus că își dorește ca în industria sexului să existe restricții de vârstă mai stricte, chiar dacă pornografia "adolescentină" este o categorie atât de populară.

„Cred că nu este ușor să înțelegem pe deplin ce facem la acea vârstă și cui ne adresăm. Ceea ce poate părea ca fiind întrebări nevinovate precum "Când ți-ai pierdut virginitatea?" și "Povestește-mi despre prima dată când ai făcut sex?" pot veni de la bărbați mai în vârstă care doresc să aibă fantezii cu fete minore. Ele pot fi încurajate de fanii lor să poarte uniforme școlare, codițe și să aibă teddies pentru a părea mai tinere" a mai spus Fenella.

Frumoasa brunetă s-a simțit adesea judecată din cauza aspectului ei. Când era mai tânără, i s-a spus că nu poate fi model. Acest lucru a făcut-o pe Fenella să simtă că singura modalitate de a reuși în viață este să se dezbrace - și vrea ca generațiile viitoare să nu mai repete experiența ei.

„Mi s-a spus că nu pot fi model pentru că sunt scundă și am sânii mari, așa că visul meu este să înființez o agenție care să nu respingă pe cineva ca mine", a mai spus ea.

„Când eram mai tânără, ca și copil, mă înscriam la agențiile de modelling. Pe măsură ce am crescut mi-am dat seama că va trebui să mă dezbrac dacă vreau să fiu model. Cred că este trist și o mare rușine!" a mărturisit influencerița care și-a impus regula celor trei întâlniri.

