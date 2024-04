Mașini de lux, scoase la licitație de o agenție a Ministerului Justiției. Au aparținut unui român judecat în SUA

Bolizii ce valorează sute de mii de euro sunt în custodia ANABI încă de acum trei ani și îi aparțin unui român judecat în Statele Unite ale Americii pentru fraude cu carduri. Iar acum, vânzarea lor a primit undă verde în instanță.

Un Lamborghini Huracan, model 2018, un Lamborghini Urus, din 2020, un mercedes AMG din 2019 și un BMW M850 model 2019 vor fi scoase la licitație de Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În mai 2021, când au fost puse sub sechestru de procurorii DIICOT într-un dosar de crimă organizată, erau evaluate la 840 de mii de euro.

Cornel Călinescu, directorul ANABI: „Scopul agenției este să reducă cheltuielile de administrare, care la rândul lor sunt cheltuieli judiciare, iar modalitatea cea mai eficientă de administrare este această valorificare care este atât în profitul proprietarului, dar și al statului român. În acest dosar, prin valorificarea aceasta, statul român securizează peste 800 de mii de euro în urma unor licitații publice”.

Poprietarul bolizilor, Alexandru Stoica, este vizat în Statele Unite de acuzații grave. Împreună cu mai mulți complici, mai bine de un an ar fi clonat carduri bancare și goleau conturile victimelor. Zilnic, câștiga astfel 30 de mii de dolari, până când a fost prins în flagrant. Din sumele uriașe obtinute ar fi cumpărat aceste mașini pe care le-a pierdut în momentul în care DIICOT l-a acuzat de spălare de bani.

Cornel Călinescu, directorul ANABI: „Bunurile acestea se depreciază. Un bun mobil de tipul acesta, o mașină, un yacht, o ambarcațiune, nu poate fi depozitată mai mult de un an. După un an rezonabil e să o valorifici.Trebuie să înțelegm că Agenția pierde în fiecare zi bani, atunci când are doar de păzit sau depozitat bunuri”.

Avocații proprietarului s-a opus vânzării mașinilor înainte ca justiția americană să îi decidă soarta. Dar Curtea de Apel București a dat undă verde ca ANABI să le scoată la licitație, pentru ca valoarea lor să nu scadă.

Spre deosebire de Fisc, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate are deja la activ câteva licitații în care a atras competitori interesați de mașini de lux. A a reușit să vândă fiecare exemplar la prețurile de pornire și chiar mai mult. Asta face ca acești patru bolizi ar putea aduce în conturile agenției până la un milion de euro.

Licitația se va desfășura online, pe portalul ANABI. O parte din banii câștigați vor fi trimiși peste Ocean, pentru a fi împărțiți păgubiților, iar diferența va intra în bugetul României. Dacă proprietarul va scăpa însă nepedepsit în Statele Unite, întreaga sumă va ajunge în conturile lui.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: