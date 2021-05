(P) Cât de des se face mentenanța aparatului de aer condiționat comercial

Aparatul de aer condiționat a ajuns să fie un element indispensabil atât acasă, dar și la birou, mai ales în lunile de vară și de iarnă.

Dacă acasă ne mai descurcăm prin metode alternative, la birou chiar nu există alte soluții pentru răcorire, în afară de un aparat de aer condiționat performant. Tocmai de aceea, piața de aparate de aer condiționat pentru clădiri comerciale este atât de diversă și oferă modele de aparate de aer condiționat split, coloană, casetă, duct, plafon sau plafon și podea.

Evident, toate acestea trebuie curățate și întreținute pentru a avea randamentul scontat. În articolul de astăzi vei afla cât de des se face mentenanța acestor aparate, ce presupune procesul și de ce nu poate fi ignorat sau amânat.

Cât de des trebuie făcută mentenanța aerului condiționat?



Perioada la care trebuie efectuată revizia și mentenanța aparatului de aer condiționat depinde de spațiul în care acesta funcționează. De exemplu, dacă spațiul este unul casnic, revizia trebuie făcută o dată pe an. Dacă discutăm de spații comerciale sau hoteliere, recomandarea spune că mentenanța este realizată de cel puțin două ori pe an. Nu în ultimul rând, atunci când vine vorba de depozite și spații industriale, revizia aparatelor de aer condiționat se face de trei ori pe an.

De ce se face revizia și mentenanța aparatelor de aer condiționat?



Indiferent de tipul aparatului, acesta va funcționa la capacitate maximă doar dacă este întreținut în mod corect. Află din cele de mai jos de ce este importantă mentenanța aparatului:

• Menținerea calității aerului - În cazul în care trece prea mult timp între procesele de mentenanță ale aparatului, din cauza ciclului de circulare a aerului, se vor forma în filtre, pe fante sau pe tuburile vaporizatorului, culturi de microorganisme, mucegai sau diverse alte virusuri și bacterii dăunătoare.

• Prelungirea duratei de viață a aparatului - Este estimat că reviziile periodice ajută la prelungirea duratei de viață a aparatelor cu până la 50%. În momentul în care apar probleme tehnice, aparatele vor funcționa mai greu și vor consuma mai multe resurse, ridicând astfel și cheltuielile.

• Prevenirea apariției mirosurilor neplăcute - Nu în ultimul rând, un aparat de aer condiționat care nu a fost întreținut în mod corect nu va putea să te scape de mirosurile neplăcute, precum mirosul de țigară sau de de aerul îmbâcsit de praf.



Ce presupune revizia și mentenanța aparatului de aer condiționat?



Este de preferat să lași operațiunile de mentenanță și curățare în seama specialiștilor care vor curăța filtrele și vor verifica starea de curățenie a vaporizatorului, cât și a tuturor componentelor unității interne și externe, printre altele.

Apelează la cele mai bune servicii de mentenanță dacă nu vrei ca aparatul de aer condiționat să te lase la greu sau, mai grav, să-ți dăuneze sănătății.