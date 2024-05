Rămășițe de șobolan găsite în pâine. O companie de panificație din Japonia își retrage produsele de la vânzare

Pasco Shikishima Corporation a fost nevoită să retragă 104.000 de pachete de pâine albă feliată, deoarece au făst găsite rămășițe de șobolan negru, potrivit BBC.

Postul de televiziune relatează că Pasco este una dintre cele mai cunoscute mărci de pâine din Japonia, umplând rafturile din supermarketuri și fiind brandul de referință pentru multe gospodării din țară.

PEOPLE a contactat Pasco Shikishima Corporation pentru comentarii suplimentare, dar aceasta nu a răspuns până la data publicării acesturi articol.

„S-a aflat recent că un obiect străin (o parte din ceea ce pare a fi un animal mic) a fost amestecat în «Super Mature 5-Slice» produsă de Fabrica Pasco Tokyo-Tama din cadrul Shikishima Baking Co., Ltd.

Am finalizat retragerea de pe piață a produselor care au fost contaminate, dar ca măsură de precauție am suspendat deocamdată producția pentru a investiga cauza și pentru a întări măsurile de control”, a scris compania într-o declarație de marți, 7 mai, pe site-ul lor.

Potrivit comunicatului, nu au fost raportate persoane care să se fi îmbolnăvit în urma descoperirii.

„Ne cerem scuze pentru neplăcerile și inconvenientele cauzate clienților noștri, partenerilor de afaceri și tuturor părților implicate. Ne vom strădui să ne consolidăm în continuare sistemul de control al calității și să luăm toate măsurile posibile pentru a ne asigura că o astfel de situație nu se va mai repeta în viitor. Apreciem înțelegerea și cooperarea dumneavoastră”, au mai spus reprezentanți ai companiei.

Între timp, un reprezentant al companiei a declarat pentru NBC News că pâinea a fost contaminată cu un „mic șobolan negru”.

Deși în prezent nu se știe cum au ajuns rămășițele șobolanului în produse, site-ul companiei permite clienților să completeze un formular și să solicite rambursarea.

Potrivit BBC, produsele companiei sunt exportate în multe țări, precum SUA, Australia, China, Singapore și nu numai.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: