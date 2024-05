Apple şi-a cerut scuze după ce o reclamă la cel mai recent model iPad Pro a stârnit critici în rândul artiștilor

În clipul respectiv, o sumedenie de obiecte asociate creativității umane, între care un pian, o sculptură, aparate foto și cărţi, sunt zdrobite încet de o presă hidraulică uriaşă.

Aceasta se ridică apoi pentru a scoate la iveală un iPad Pro. Totul pe un fond muzical asigurat de piesa „All I Ever Need is You”, interpretată de Sonny & Cher.

„Distrugerea experienţei umane, mulţumită Silicon Valley”, a rezumat furios actorul britanic Hugh Grant. „Cine are nevoie de viaţa umană şi de tot ceea ce o face să merite trăită? Cufundă-te în acest simulacru digital şi dă-ne sufletul tău. Cu stimă, Apple”, a comentat sarcastic și Ed Solomon, un scenarist bine cotat la Hollywood.

"Intenția noastră a fost să celebrăm multitudinea de modalități prin care utilizatorii se exprimă și își aduc ideile la viață cu ajutorul iPad. Am dat greș cu acest video și ne pare rău”, și-a pus cenunșă-n cap responsabilul Apple, pentru marketing și comunicare.

