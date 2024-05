Armata israeliană: Patru militari israelieni morţi şi doi răniţi grav într-o explozie, în apropierea unei şcoli din Gaza

„Cei patru militari au fost uciși (...) de un dispozitiv exploziv, în apropierea unei şcoli, în cartierul Zeitun” al oraşului Gaza, declară AFP armata israeliană.

Allowed for publication: 4 IDF soldiers fell in battle in Gaza:

Sergeant Itay Livny, 19 y/o, from Ramat Hasharon.

Sergeant Yosef Dassa,19 y/o, from Kiryat Bialik.

Sergeant Ermiyas Mekuriyaw,19 y/o, from Be'er Sheva.

Sergeant Daniel Levy,19 y/o, from Kiryat Motzkin.???????????????? pic.twitter.com/x7XB2HGVr3