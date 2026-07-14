Paste alla Puttanesca, rețeta italiană din ingrediente banale pe care le ai deja în frigider. Este gata în 15 minute

Pasta alla Puttanesca este unul dintre preparatele italiene al căror nume a ajuns aproape la fel de cunoscut ca gustul său. De-a lungul timpului au apărut mai multe povești, unele credibile, iar altele transformate în adevărate legende culinare.

Istoria și legendele din spatele numelui „Pasta alla Puttanesca”

Cea mai cunoscută variantă ne duce în anii 1950, pe insula Ischia. Sandro Petti, proprietarul localului ‘O Rangio Fellone, ar fi fost rugat într-o seară de câțiva prieteni înfometați să le pregătească repede „una puttanata qualsiasi”, adică „orice lucru improvizat”. Pentru că nu mai avea prea multe ingrediente la îndemână, ar fi combinat spaghetti cu usturoi, ulei, roșii, măsline, capere și pătrunjel. Preparatul a fost apreciat, iar Petti l-ar fi trecut mai târziu în meniu sub denumirea mai puțin directă de „pasta alla puttanesca”, notează Gamberorroso.it.

O altă poveste spune că preparatul ar fi apărut în casele de toleranță din cartierele spaniole ale orașului Napoli. Sosul putea fi făcut rapid, din ingrediente care se păstrau ușor în cămară, iar mirosul său puternic ar fi atras clienții. Se mai spune că nuanțele intense ale ingredientelor aminteau de hainele viu colorate purtate de femeile care lucrau în aceste locuri. Alte versiuni amintesc de o femeie cunoscută drept Yvette „la Francese” sau de un hangiu care ar fi servit preparatul într-o casă de întâlniri.

Sosuri asemănătoare cu Puttanesca existau cu mult timp înainte ca preparatul să primească numele pe care îl cunoaștem astăzi. În cartea „Cucina teorico-pratica”, publicată în 1837, Ippolito Cavalcanti prezenta un sos roșu cu capere și anșoa sărată. Dacă se adaugă și măsline, rețeta devine foarte apropiată de varianta actuală. Cel mai probabil, preparatul s-a format treptat din rețetele populare din sudul Italiei, iar denumirea provocatoare s-a răspândit abia în secolul al XX-lea.

Ingredientele de bază pentru un sos Puttanesca autentic

Un sos Puttanesca autentic se bazează pe câteva ingrediente simple, dar cu arome puternice: roșii, măsline negre, capere, usturoi, ardei iute și ulei de măsline extravirgin. Pentru rețeta clasică sunt recomandate roșiile decojite sau roșiile proaspete bine coapte, măslinele negre de Gaeta și caperele păstrate în sare, care trebuie clătite înainte de a fi folosite. Pătrunjelul proaspăt se pune spre final, pentru a păstra o aromă mai proaspătă.

Anșoa este ingredientul asupra căruia rețetele tradiționale nu cad complet de acord. Rețeta prezentată de Accademia Italiana della Cucina pentru regiunea Campania include anșoa, la fel ca variantele publicate de La Cucina Italiana și GialloZafferano. Pe de altă parte, povestea lui Sandro Petti vorbește despre un sos pregătit inițial fără anșoa, doar din usturoi, ulei, roșii, măsline, capere și pătrunjel. Unele surse gastronomice spun că anșoa ar fi fost adăugată mai târziu, mai ales în varianta legată de regiunea Lazio și de orașul Gaeta.

În rețeta care conține anșoa, fileurile sunt lăsate să se topească ușor în ulei, împreună cu usturoiul și ardeiul iute. Apoi se adaugă caperele și roșiile, iar sosul se gătește doar până când începe să se lege, fără să fie fiert prea mult. La final se pun măslinele și pătrunjelul, după care pastele fierte al dente sunt amestecate direct în tigaie. Cele mai folosite sunt spaghetti sau linguine.

Ceapa, smântâna, untul și brânza rasă nu se regăsesc în rețetele clasice consultate. Sarea trebuie folosită cu atenție, deoarece măslinele, caperele și anșoa au deja un gust sărat și oferă suficient gust. Un sos Puttanesca bine făcut nu trebuie să fie greu sau foarte gros. Gustul său trebuie să fie intens, ușor picant și sărat, dar echilibrat de aciditatea roșiilor.

Napoli vs. Roma. Marea diferență dintre cele două versiuni de paste Puttanesca

Spaghetti alla Puttanesca sunt asociate în primul rând cu bucătăria din Campania, însă preparatul s-a răspândit repede și în regiunea Lazio. În timp, au apărut două variante foarte asemănătoare, iar principala diferență dintre ele este prezența sau lipsa unui singur ingredient: anșoa.

Varianta napolitană mai este cunoscută și sub denumirea de „spaghetti aulive e chiapparielli”, adică spaghetti cu măsline și capere. Sosul se pregătește din roșii, usturoi, ulei de măsline extravirgin, măsline negre de Gaeta, capere, ardei iute și, în unele rețete, oregano sau pătrunjel. În versiunea considerată tradițională la Napoli, anșoa nu este un ingredient obligatoriu. Gustul puternic este dat de măslinele sărate, capere și usturoi, fără să fie nevoie să se adauge pește.

La Roma și în alte zone din Lazio, în sos se pun fileuri de anșoa păstrate în sare sau în ulei. Acestea sunt lăsate să se desfacă în tigaie, astfel încât să nu mai rămână bucăți vizibile. Anșoa are rolul de a da sosului un gust mai intens, mai profund și mai sărat, fără ca preparatul să capete o aromă puternică de pește.

Totuși, diferența dintre cele două variante nu este una strictă. Există și rețete din Campania în care se folosește anșoa. Accademia Italiana della Cucina include acest ingredient într-o rețetă regională, iar restaurantul ‘O Rangio Fellone din Ischia pregătește propria versiune cu un file de anșoa sărată.