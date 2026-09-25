Pentru că oferta este mare, inclusiv pe aplicații, și grupuri online, prețurile pot fi atractive.

Oamenii din industrie spun că s-a schimbat și profilul cumpărătorului. Nu mai sunt interesate doar persoanele cu venituri reduse.

La ora prânzului, într-un magazin din Capitală, zeci de persoane căutau printre rafturi haine, încălțăminte și accesorii, folosite înainte de alţii.

De altfel, potrivit unui studiu Ipsos şi ING, 74% dintre români au cumpărat haine second-hand în ultimii trei ani.

Femeie: ”Vin zilnic. Lucrez în apropiere şi trec. Am găsit şi pentru mine şi pentru copii. Sunt la preţ ok, şi calitate bună, trebuie să cauți. Dacă nu eşti pretențios, găsești mai multe. trebuie să cauţi, eu chiar am găsit”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Hainele sunt doar o parte din piața second-hand. La mâna a doua se cumpără acum de la cărți, jucării, perdele și pături, până la mobilier, telefoane sau electrocasnice. Cu o ofertă tot mai mare și prețuri tot mai mici, această piață a devenit o alternativă pentru tot mai mulți români. Dintre cei care cumpără haine second-hand, 43% aleg produse pentru copii, iar 37% pentru adulți. Mai mult de jumătate au cumpărat și obiecte pentru casă, electronice sau electrocasnice folosite”.

Oamenii din industrie confirmă că în ultimii ani s-a schimbat profilul cumpărătorului.

Mădălina Corciu - Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile: ”Second-hand nu mai este o alegere doar referitoare la preţ, oamenii vin să descopere produse care sunt de calitate mai bună, care conţin fibre naturale, poţi găsi ţesături de calitate şi croiuri de calitate. şi mai este aceea unicitate pe care ţi-o dă un produs pe care doar tu îl găseşti”.

Și online oferta e vastă. Pe un singur grup de Facebook dedicat produselor la mâna a două sunt peste 500 de anunțuri de vânzare zilnic.

Claudia Nicolau - creatoarea unui grup de second-hand: ”Asta e ideea cu second hand, să te debarasezi de ce nu îți mai trebuie și ce nu mai porţi şi să se bucure altcineva de ele. Se vând foarte mult jucăriile pentru copii, bijuterii, genţi. Se caută foarte mult calitatea, trebuie să fie din materiale naturale, şi o piesă statement aşa”.

În aceste condiţii au apărut și aplicații dedicate acestui segement, unde utilizatorii pot vinde și cumpăra haine, accesorii sau alte obiecte pe care nu le mai folosesc.