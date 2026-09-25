Margot Robbie a făcut o schimbare importantă la aproape 10 ani de la căsătoria cu Tom Ackerley. Ce apare în documente

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Profimedia

Margot Robbie a preluat oficial numele de familie al soțului ei, Tom Ackerley, în documentele companiei, la aproape 10 ani după ce s-a căsătorit cu producătorul de film.

autor
Ioana Andreescu

Actrița din „Barbie”, în vârstă de 36 de ani, apare cu numele Margot Ackerley în documentele publicate de Companies House, agenția britanică pentru înregistrarea companiilor, pentru firma de producție a cuplului, LuckyChap Entertainment.

Documentul, primit luni, menționează schimbarea numelui din „Margot Elise Robbie” în „Margot Elise Ackerley”. Ea folosise numele Robbie de când a fost numită director al companiei de producție, în mai 2015, potrivit PageSix.

Ea și Ackerley, originar din Surrey, Anglia, au fondat LuckyChap Entertainment în 2014, alături de prietenii lor Josey McNamara și Sophia Kerr.

Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au un copil

Compania de producție a lucrat de atunci la filme precum „I, Tonya”, „Birds of Prey”, „Barbie” și „Saltburn”.

Robbie s-a căsătorit cu Ackerley, în vârstă de 36 de ani, în cadrul unei ceremonii restrânse, organizată în Byron Bay, Australia, în decembrie 2016, la doi ani după ce au început relația.

Cuplul și-a întâmpinat primul copil, un băiat, în octombrie 2024.

Cei doi s-au cunoscut în 2013, în timp ce lucrau la drama despre Al Doilea Război Mondial „Suite Française”. Robbie a jucat în film, în timp ce Ackerley a lucrat ca asistent de regie.

Cei doi au devenit prieteni și, ulterior, colegi de apartament, înainte ca relația lor să devină romantică.

Robbie vorbește rareori despre relația sa, dar a povestit despre Ackerley într-un interviu acordat Vogue în 2016, spunând că nu se așteptase să se îndrăgostească de el.

„Eram fata singură prin excelență. Ideea de relații mă făcea să vreau să vomit. Și apoi asta s-a strecurat în viața mea”, a declarat ea.

„Am fost prieteni atât de mult timp. Am fost mereu îndrăgostită de el, dar mă gândeam: «Oh, el nu mă va iubi niciodată. Nu face lucrurile ciudate, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că îl placi».”

„Și apoi s-a întâmplat și mi-am spus: «Bineînțeles că suntem împreună. Are atât de mult sens, într-un mod în care nimic nu a mai avut vreodată sens înainte»”, a adăugat ea.

Singurul lucru pentru care se ceartă acasă

Cuplul a dezvăluit că singurul lucru pentru care se ceartă acasă este „dacă Tim Tams sau Penguins sunt mai buni”, referindu-se la biscuiții australieni și britanici acoperiți cu ciocolată, potrivit The Times of London, în 2024.

Producătorul de film, care a apărut și în „Harry Potter și prizonierul din Azkaban”, a recunoscut că el și Robbie nu fac un efort conștient pentru a separa viața profesională de cea personală.

„Totul se îmbină perfect. Nu avem un comutator pornit-oprit. Totul a devenit un singur lucru”, a spus el.

LuckyChap Entertainment are mai multe proiecte în pregătire, inclusiv o versiune live-action a „The Sims”, un prequel „Ocean’s Eleven”, regizat de Bradley Cooper, și o adaptare „Sleepy Hollow”, cu Sydney Sweeney în rol principal.

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Sursa: pagesix.com

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