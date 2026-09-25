În noaptea de 3 septembrie, la München, dispozitive incendiare au fost aruncate dintr-o mașină care trecea pe un șantier din apropierea sediului firmelor de apărare Rohde & Schwarz și Helsing.

Unul dintre proiectile a luat foc în zona unor containere de șantier. Nimeni nu a fost rănit. La scurt timp, poliția a reținut doi suspecți – o femeie de 28 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii cetățeni bulgari. Potrivit anchetatorilor germani, cei doi ar fi fost recrutați de GRU.

Frankfurter Allgemeine scrie că, simultan cu incendierea din München, GRU pregătea un atac asupra fabricii companiei ucrainene Skyeton, care produce drone, în localitatea Haniska din Slovacia. La sfârșitul lunii august, procuratura slovacă a anunțat că cineva a încercat să incendieze fabrica. În acest dosar au fost reținute trei persoane – doi cetățeni letoni și un cetățean ucrainean.

Serviciile de informații germane consideră că în spatele actelor de sabotaj din Europa se află o unitate specială a GRU – Departamentul pentru Misiuni Speciale. În februarie 2025, The Wall Street Journal a relatat despre înființarea unei astfel de structuri. Serviciile occidentale de informații consideră că printre misiunile departamentului se numără asasinatele și actele de sabotaj în străinătate, infiltrarea în companii și universități occidentale, precum și recrutarea și instruirea agenților străini.