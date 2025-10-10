Ulei de măsline vs ulei de floarea-soarelui: Care este mai sănătos și cum se folosește corect

Uleiul de măsline și cel de floarea-soarelui au fiecare beneficii și utilizări specifice, în funcție de modul de preparare al alimentelor. Diferențele dintre ele țin de conținutul de grăsimi, gust și rezistența la temperaturi ridicate.

Sunt nelipsite din bucătăria noastră, dar știi cu adevărat care este diferența dintre uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui?

Această întrebare simplă stă la baza multor preparate reușite și, mai ales, a unei diete sănătoase. Mulți cred că un ulei este bun la toate, însă nu este așa. Fiecare tip are beneficiile lui, de la antioxidanții puternici din uleiul de măsline extra virgin până la rezistența la căldură a uleiului de floarea-soarelui. Ulei de măsline vs. ulei de floarea-soarelui: care e mai sănătos? Află cum se folosește corect fiecare tip de ulei în parte.

Uleiul de măsline – tipuri și beneficii

Uleiul de măsline este un aliment de bază în special în țările din zona Mediteranei. Există mai multe tipuri, dar cele mai cunoscute sunt cel extra virgin și cel rafinat. Ele se obțin în mod diferit, iar asta le schimbă gustul, calitățile și felul în care le folosim, notează Oliveoil.com.

Uleiul de măsline extra virgin (numit și EVOO) este cel mai bun. Se face doar prin simpla presare la rece a măslinelor, fără să se folosească tratamente chimice sau căldură. Datorită acestui proces blând, el păstrează cel mai mult din nutrienți, arome puternice și gustul de fruct sau iarbă proaspătă. Culoarea lui este de obicei verde-gălbuie.

Pe de altă parte, uleiul de măsline rafinat (uneori numit "pale light") este tratat la temperaturi mari și cu substanțe chimice. Acest lucru se face pentru ca uleiul să aibă un gust și un miros mai neutru, dar și un punct de fum mai ridicat, adică să reziste mai bine la prăjire. Totuși, prin rafinare se pierd o parte din vitamine și din compușii buni.

Acesta reține o mulțime de substanțe folositoare, cum ar fi antioxidanții puternici (polifenoli, oleuropeină) și vitaminele E și K. Dacă mănânci des ulei extra virgin, studiile arată că asta ajută la reducerea inflamațiilor din corp și protejează inima.

Chiar dacă prin rafinare pierde multe calități, el tot rămâne o sursă de grăsimi mononesaturate sănătoase, cum este acidul oleic. Aceste grăsimi sunt bune pentru profilul lipidic, adică ajută la menținerea unui nivel bun al grăsimilor din sânge.

Shutterstock

De ce este benefic pentru sănătate

Uleiul de măsline este lăudat mai ales pentru grăsimile sale sănătoase. El este plin de acizi grași mononesaturați, care sunt cunoscuți pentru că ajută la scăderea colesterolului "rău" (LDL) și sprijină sănătatea vaselor de sânge și a inimii.

În plus, uleiul de măsline este o sursă excelentă de antioxidanți, inclusiv polifenoli și Vitamina E. Acești compuși luptă împotriva stresului oxidativ, care dăunează celulelor. Antioxidanții, mai ales cei din uleiul extra virgin, pot reduce riscul de inflamații și oferă protecție atât pentru inimă, cât și pentru creier.

Uleiul extra virgin are chiar și proprietăți antiinflamatoare foarte puternice. Anumite substanțe din el, ca oleuropeina și oleocantalul, acționează similar cu unele medicamente antiinflamatoare, calmând inflamațiile din corp.

Chiar dacă mulți cred că e doar pentru salate, uleiul extra virgin este potrivit și pentru gătitul sănătos. Are un punct de fum mediu (în jur de 190–210°C), ceea ce înseamnă că este stabil și se poate folosi fără probleme la preparate gătite ușor sau mediu, cum ar fi soteurile. Nu produce substanțe toxice în condiții obișnuite de gătit.

Shutterstock

Uleiul de floarea-soarelui – tipuri și beneficii

Uleiul de floarea-soarelui se obține din semințele plantei cu același nume și se găsește în principal sub două forme: presat la rece și rafinat. Uleiul presat la rece se face doar prin presare mecanică, la temperaturi mici, fără a folosi chimicale. Din acest motiv, el păstrează mai multe vitamine și antioxidanți naturali, în special Vitamina E. Are un gust plăcut, ușor de alună, și este bun pentru sosuri, salate sau mâncare gătită puțin, la foc mic, deoarece are un punct de fum mai mic.

Uleiul rafinat trece printr-un proces industrial care folosește temperaturi mari și substanțe chimice pentru a curăța impuritățile. În urma acestui proces, obținem un ulei cu gust neutru, care are marea calitate de a rezista la temperaturi foarte înalte (punct de fum în jur de 232°C). De aceea, este perfect pentru prăjirea puternică sau pentru copt. Dezavantajul este că, prin rafinare, o parte din vitamine și antioxidanți se pierd.

Shutterstock

Beneficiile uleiului de floarea-soarelui

Vitamina E și antioxidanții: Toate tipurile de ulei de floarea-soarelui conțin Vitamina E (numită și tocoferol). Acesta este un antioxidant important care ajută la menținerea sănătății pielii și a sistemului nostru de apărare (imunitar). Uleiurile presate la rece au în plus și alți compuși buni, scrie Healthline.com.

Grăsimi nesaturate: Uleiul de floarea-soarelui are puține grăsimi nesănătoase (saturate) și este bogat în grăsimi nesaturate. Există două tipuri: cel obișnuit are mult acid linoleic (Omega-6), iar cel special, numit „high-oleic”, are mult acid oleic (Omega-9). Acidul linoleic este necesar corpului, dar e bine să nu fie consumat în exces, pentru că un dezechilibru cu Omega-3 poate favoriza inflamațiile.

Susținerea sănătății inimii: Uleiurile din floarea-soarelui care au o cantitate mare de acid oleic (high-oleic) sunt considerate foarte bune pentru inimă. Ele pot ajuta la scăderea colesterolului "rău" (LDL) și la creșterea celui "bun" (HDL). Acesta este motivul pentru care se spune că grăsimea mononesaturată din uleiul high-oleic poate susține sănătatea cardiovasculară.

Cel mai bun la căldură mare: Datorită faptului că uleiul de floarea-soarelui rafinat rezistă foarte bine la temperaturi mari, el este alegerea ideală pentru prăjire, copt sau gătit pe grătar. Gustul său neutru nu va schimba aroma mâncărurilor tale.

Shutterstock

Diferențe principale și recomandări practice

Compoziția grăsimilor: Uleiul de măsline conține, în general, mai multe grăsimi mononesaturate (acid oleic). Aceasta îl face mult mai stabil și mai bun pentru a reduce inflamațiile, față de uleiul de floarea-soarelui clasic, care are mai multe grăsimi polinesaturate (Omega-6).

Antioxidanți și nutrienți: Uleiul de măsline extra virgin este câștigător aici, având cel mai mare conținut de antioxidanți puternici (polifenoli și Vitamina E). Uleiul de floarea-soarelui oferă în principal Vitamina E. Este important de reținut că rafinarea oricărui ulei scade mult din aceste substanțe bune.

Este important de menționat că uleiul de măsline extra virgin are un gust puternic, cu note de fructe, iarbă sau chiar piper, care îmbogățește imediat salatele. Uleiul de floarea-soarelui rafinat are un gust foarte neutru, fiind util când vrei ca ingredientele să-și păstreze aroma naturală.

De asemenea, uleiul de floarea-soarelui rafinat este campion la rezistența la căldură foarte mare (suportă în jur de 230°C) și este ideal pentru prăjire adâncă. Uleiul de măsline extra virgin are un punct de fum mai mic (190–210°C), dar este surprinzător de stabil la gătitul moderat datorită antioxidanților. Un ulei bun extra virgin nu va genera compuși toxici la o prăjire scurtă sau la o sotare.

Ambele uleiuri sunt sănătoase, dar trebuie folosite inteligent. Uleiul de măsline este de bază în dietele echilibrate pentru antioxidanții săi și pentru gust. Uleiul de floarea-soarelui (mai ales cel rafinat sau cel de tip high-oleic) este alegerea bună pentru gătirea la temperaturi foarte mari.

Shutterstock

Cum se folosesc în bucătărie. Ce să alegi în funcție de tipul de mâncare

Pentru gătit la temperaturi mari (prăjit, copt): Alege un ulei care rezistă bine la căldură, cum ar fi uleiul rafinat de floarea-soarelui (sau uleiul de măsline rafinat, numit "light"). Acestea sunt perfecte pentru prăjire adâncă și coacere intensă, iar gustul lor neutru nu strică preparatul.

Pentru gătit la temperaturi medii (sote, gătit ușor): Uleiul de măsline extra virgin este o opțiune foarte bună pentru legume trase la tigaie sau sotări rapide pe foc mediu. În acest fel, păstrează o parte din gust și nutrienți. Poți folosi și uleiul de floarea-soarelui presat la rece, care va adăuga o aromă fină de nucă.

Uleiul de măsline extra virgin este ideal pentru sosuri, dressinguri și pentru a da un gust final mâncării. Aroma sa bogată transformă orice salată, aducând în același timp un plus de antioxidanți. Uleiul de floarea-soarelui presat la rece este o alternativă pentru cei care vor un gust foarte discret, dar cu Vitamina E.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













