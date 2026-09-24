Anchetatorii au refăcut deja o parte din traseul suspectului. Vlad Bălțățeanu ar fi trecut însă granița spre Ungaria. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Între timp, părinții fetei fac declarații tulburătoare.

Cercul de suspecți s-a restrâns rapid în jurul bărbatului de 30 de ani, după ce criminaliștii au identificat probe de laborator extrem de importante.

Petele de sânge găsite în dormitorul în care s-ar fi petrecut crima sunt acum analizate, iar mașina cu care a fost transportată valiza până la baraj este și aceasta verificată minuțios. Anchetatorii caută în interiorul autoturismului fire de păr, amprente și alte urme biologice ale victimei.

Principalul suspect ar fi plecat luni dimineață, cu mașina sa, ca să scape de cadavru. A pornit din comuna Tomșani, a trecut prin Folești, Frâncești și Băbeni, apoi a ajuns la barajul Ionești.

Acolo, ar fi fost aruncat în apă geamantanul în care se afla trupul femeii. Imediat după, s-a întors acasă de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.

MAMA SUSPECTULUI:

„Luni l-am văzut...

(rep) - Când? La ce oră?

Nu știu, în jurul orei pe aici 12-1, că eram la cules de mere, mi-a zis că pleacă la București și vine să mă ducă la analize. Atât. Foarte liniștit, foarte calm...

(rep) - De fată ați întrebat? De Valentina.

Nu am întrebat. El mi-a spus de multe ori să nu mai întrebi, mami, unde mă duc, că știu ce am eu de făcut.”

Potrivit anchetatorilor, suspectul nu a plecat la București, ci la Sibiu. În jurul orei 21 a ajuns la un prieten, căruia i-a spus că i s-a stricat autoturismul și i-a cerut ajutorul ca să treacă granița. A doua zi, când a aflat că amicul lui este urmărit, respectivul s-a îngrozit.

VALENTIN PREDESCU, prieten al suspectului:

„Ca pe toată lumea, ne-a șocat.

(rep) - Ați încercat să luați legătura cu el?

Nu...

(rep) - De ce? V-a fost frică?!

Păi ce, putem să mai luăm legătura cu asemenea om?”

Mama tinerei muncește în străinătate și a venit, sfâșiată de durere, în țară. Spune că, în seara în care s-a petrecut crima, fiica ei ar fi luat decizia să se despartă de individ. Mărturia femeii este înspăimântătoare. Valentina avusese parte de bătăi crunte. Individul era extrem de gelos și o controla pentru a se asigura că nu îi povestește nici măcar mamei despre violența de care avea parte.

CRISTINA GADEA, mama tinerei ucise: „Fata mi-a spus la telefon: mami, cu câteva zile înainte m-a bătut patru ore, patru ore. Și i-am zis: cum există așa ceva, cum ai putut să stai? Ea zicea că îl iubește... N-a spus de frica lui. Când vorbea în telefon cu mine și se apropia el, zicea: mami, taci, să nu te audă.”

PETRE TANASIE, tatăl tinerei ucise: „Fata nu mi-a spus că o agresa. Am aflat acum, în ultimul timp, că a bătut-o rău. Nu am simțit nimic.”

În acest moment, bărbatul are un avans de aproximativ 24 de ore în fața autorităților. El a reușit să treacă frontiera prin Ungaria înainte ca valiza să fie descoperită plutind pe apă. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă. Fotografia și datele lui Vlad Bălțățeanu au fost trimise către toate punctele de frontieră din spațiul Schengen și din țările vecine.