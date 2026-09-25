Pe 24 septembrie, în timp ce ea și președintele Donald Trump i-au găzduit pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan, prima-doamnă și-a construit ținuta de seară în jurul unei combinații clasice de cămașă și pantaloni, potrivit Hola.

Dineul a fost principalul eveniment din programul de trei zile al lui Xi la Washington, prima sa vizită de stat în SUA din 2015, și a avut loc la patru luni după vizita de stat a lui Donald Trump la Beijing.

Cele două cupluri se întâlniseră deja de mai multe ori în acea săptămână, însă la dineu toate privirile s-au îndreptat spre ținute. Potrivit relatărilor, Melania a planificat fiecare detaliu, supraveghind decorul serii, până la fețele de masă roșii și aranjamentele cu dalii și ranunculus.

O fundă, piesa centrală a ținutei

Cămașa Saint Laurent purtată de Melania a fost elementul principal al ținutei. Aceasta avea o fundă supradimensionată la gât și o croială lejeră, fiind introdusă în pantaloni pentru a-i evidenția talia. A fost o abatere clară de la stilul ei obișnuit de gală, cu influențe evidente din garderoba masculină.

Pantalonii Dolce & Gabbana aveau talie înaltă, croială dreaptă și un luciu discret. Elementul care a completat ținuta și a atras cel mai mult atenția a fost un brâu negru de smoking, o piesă specifică vestimentației masculine, despre care se estimează că va reveni printre tendințele importante ale sezonului toamnă-iarnă.

Melania și-a completat ținuta cu pantofi negri Christian Louboutin, cu un finisaj moale, catifelat. Și machiajul a urmat aceeași linie elegantă și discretă.

Peng Liyuan a ales roșu

Prima-doamnă a Chinei a purtat o rochie roșie elegantă, cu linii simple. Designul monocrom s-a jucat cu volumele pentru a crea o siluetă amplă și impunătoare.

Peng a adăugat două elemente clasice: un colier dublu de perle și cercei asortați, completând ținuta cu un clutch negru, prevăzut cu o închizătoare aurie, asemănătoare unei bijuterii. Și-a purtat părul prins, lăsând bijuteriile să atragă atenția.

Spre deosebire de primele-doamne americane, Peng nu obișnuiește să facă publice numele designerilor pe care îi poartă. WWD relatează că aceasta preferă în general exclusiv branduri chinezești, inclusiv creații semnate de Ma Ke, cunoscuta creatoare de modă și ecologistă din China.