Așa că Bălțățeanu și-a continuat obiceiurile. Vineri, Valentina, fata găsită într-un geamantan aruncat în Olt, a fost condusă pe ultimul drum.

Vlad Bălțățeanu, bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, a băgat-o într-o valiză și a aruncat-o în râul Olt, are un trecut violent.

În septembrie 2022, iubita de atunci a lui Bălțățeanu avea 17 ani. Tatăl ei, fost polițist, povestește prin ce chinuri a trecut atunci fiica sa.

Tatăl fostei prietene a suspectului: „A fost bătută și violată, neagră, bătută măr, degetul mic rupt. I-am spus ce ai avut cu ea?! Păi, că se uita în telefon și vorbea cu alte persoane de față cu mine".

Familie fostei iubite a avut curajul să meargă la poliție și să ceară ajutor. Deși cazul a ajuns în atenția autorităților, dosarul a rămas în anchetă timp de 4 ani și a fost trimis în judecată abia pe 21 septembrie, acum 4 zile.

Tatăl fostei prietene a suspectului: „De noaptea până dimineața tot consuma la băutură, o lovea în permanență, din declarațiile ei. Putea fi ea victima, și nu numai ea. Din păcate”.

Procurorii spun că nu au rezolvat timp de 4 ani dosarul din cauza deficitului de personal

În tot acest timp, individul a rămas în libertate.

Liviu Preda, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu: „Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu se confruntă ca și multe alte parchete din țară cu deficit de personal. Dosarul a fost soluționat prin rechizitoriu la data de 21.09.2026, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe”.

Însă, cronologia anchetei în cazul fetei ucise și băgate în geamantan scoate la iveală detalii tulburătoare. Ziua de 21 septembrie, cea în care în sfârșit sistemul penal s-a mișcat în vechiul dosar, ar fi chiar ziua în care anchetatorii presupun că Vlad Bățățeanu ar fi ucis-o pe noua lui prietenă.

Aceasta a fost condusă vineri pe ultimul drum.

Femeie: „Trebuia să plece, nu există, nu trebuie să accepți așa ceva niciodată".

În acest moment, pe numele lui Vlad Bălțățeanu a fost emis un mandat de arestare în lipsă.