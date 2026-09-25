„În noaptea de 19 spre 20, adică în ziua principală a alegerilor, s-a încercat lansarea unui atac aerian masiv asupra Moscovei. Peste 1.600 de drone au intrat practic în zona Moscovei", a declarat Putin presei după ce a participat la Sankt Petersburg la Forumul Internaţional al Culturii, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

Liderul de la Kremlin a acuzat de asemenea Ucraina că a lansat atacuri asupra unor secţii de votare.

Prin urmare, a indicat Putin, Rusia va reflecta bine dacă mai este dispusă să revină la masa negocierilor cu Ucraina. „Propuneri privind reluarea discuţiilor, da, ele într-adevăr sunt pe masă (...), dar după tot ce au făcut ei (ucrainenii), vom reflecta bine la ceea ce noi ar trebui să facem în schimb", a spus preşedintele rus. În orice caz, a completat el, Rusia va lua decizii cu privire la posibila reluare a negocierilor „pe baza propriilor interese".

Putin promite din nou: „Nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa”

Putin a abordat şi relaţiile cu Europa şi a negat din nou orice planuri agresive faţă de ţările europene.

„Mulţi în Europa spun că se aşteaptă la o agresiune din partea Federaţiei Ruse şi de aceea trebuie să se pregătească pentru luptă, pentru un război cu Rusia", a remarcat el. „Dar aş dori să subliniez încă o dată că noi nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa", a asigurat liderul de la Kremlin.

Potrivit preşedintelui rus, politicienii europeni folosesc pretextul ameninţării ruse pentru a-şi „înşela" cetăţenii şi a continua să cheltuie banii în susţinerea Ucrainei.