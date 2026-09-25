Fenomenul este descris drept „Shrink-flation” în imobiliare și arată că suprafața utilă medie a scăzut, în timp ce prețurile, în cel mai bun caz, au stagnat. La un salon de profil organizat în București, dezvoltatorii încearcă să-i tenteze pe cei care își caută o locuință cu promoții și oferte speciale. De pildă, să stea două zile în viitoarea casă, înainte să ia o decizie.

Cei mai mulți își caută o locuință după ce își fac bine temele și își calculează bugetul.

Bărbat: „Caut un apartament cu mai multe camere și vreau să fie aproape de metrou, că de când cu traficul, de când a început din școala văd că să te miști cu mașina în București e din ce în ce mai greu.”

Femeie: „Un apartament de 2 camere decomandate, știm exact ce ne dorim, acum sper să și găsim.”

Iar dezvoltatorii știu că oamenii se uită la fiecare leu, așa că vin cu tot soiul de oferte.

Iulia Iana, director executiv al unui dezvoltator imobiliar: „Poți să locuiești 48 de ore în apartament înainte să-l achiziționezi. Îl testezi, mobilat, utilat, vii și locuiești din cartierul nostru, vezi ecosistemul de facilități pe care ți le punem la dispoziție.”

Ciprian Ilie, manager vânzări: „Discounturile sunt între 2.000 și până la 4.000 de euro, în funcție de tipul de apartament. Vânzările au scăzut, dar probabil este din cauza efectivului socio-economic din zilele noastre.”

Cecilia Cătălin, consultant vânzări: „Cei care achiziționează pe perioada târgului apartamente de la noi vor avea, la accesarea creditului, taxa gratuită pentru acordarea creditului imobiliar.”

Fabian Crețu, notar public: „A existat o scădere a tranzacțiilor și, sigur, și ca urmare a contextului economic, după cum se știe, consumul în general a scăzut.”

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a crescut cu 30 la sută de începutul lui 2023 și până în prezent, în timp ce, în aceeași perioadă...

Corina Vârlan, content marketing manager platforma imobiliare: „Avem o mică scădere a suprafeței utile medii pe apartament, în acest fenomen de Shrinkflation pe care îl vedem și în imobiliare. Vorbim de diminuări mici, de 4-5% la nivel național.”

În prezent se construiesc tot mai multe ansambluri cu magazine, spații verzi, locuri de joacă, săli de fitness și chiar servicii medicale, astfel încât locatarii să găsească tot ce au nevoie într-un singur loc.