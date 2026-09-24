Fenomenul poate avea mai multe cauze, de la concentrația nepotrivită de sare până la condițiile de păstrare. Iată de ce apare floarea pe murături și ce poți face pentru a preveni alterarea lor.

Ce înseamnă când murăturile fac floare

Indiferent că este vorba despre castraveți, morcovi, gogonele, varză sau conopidă murată, orice legumă sau fruct poate să facă floare.

În primul rând, trebuie să știi că totul trebuie să fie curat și sterilizat atunci când te apuci de făcut murături. Spală-te bine pe mâini cu apă și săpun, ca să nu pui pe legume bacterii care pot favoriza apariția florii.

Un alt aspect este sterilizarea recipientelor în care se pun murăturile. Folosește apă cu bicarbonat de sodiu ca să speli bine recipientele, indiferent că este un borcan sau un butoi.

Apoi, spală legumele și fructele pe care vrei să le pui la murat. Asigură-te că le speli cu apă rece.

Totodată, apa pe care o folosești la murături trebuie să fie apă potabilă, nu de la robinet, pentru că apa de la robinet este dură și asta poate duce la apariția florii la murături.

Poți fierbe apa de la robinet ca să o folosești la murături, astfel încât să te asiguri că murăturile nu vor face floare.

Un alt aspect important este să folosești sare de murături sau sare grunjoasă pe care să o topești în apă. Nu folosi niciodată sare fină de masă sau sare iodată. Sarea de masă fină are un aditivi care strică saramura și face ca murăturile să prindă floare. Ar trebui să folosești întotdeauna sare neiodată atunci când pui murături.

De ce apare pelicula albă la suprafața borcanului

Stratul alb care se formează uneori în butoiul cu murături este, de obicei, cauzat de dezvoltarea unor microorganisme, în special a drojdiilor. Fenomenul este cunoscut drept „floare de murături” sau „mucegai de murături”. Deși este numit astfel, nu este vorba propriu-zis despre mucegai, ci despre un amestec de drojdii și bacterii care se dezvoltă în mediul sărat.

Cum previi apariția florii la murături

Dacă vrei să preîntâmpini apariția florii la murături, există c câteva trucuri pe care le poți face. Condimentele din borcanul de murături ajută la prevenirea dezvoltării bacteriilor. Pune condimente precum boabe de muștar, dafin sau hrean.

Pentru ca zeama să nu devină vâscoasă și ca să păstrezi murăturile crocante, adaugă în borcane frunze și crenguțe de vișin, rădăcină de hrean sau ardei iute uscat. Nu folosi niciodată sare iodată, pentru că iodul înmoaie legumele și duce la aspectul neplăcut al saramurii din borcan.

Poți adăuga un săculeț din tifon umplut cu boabe de muștar și piper în borcanul de murături.

Mai pot fi consumate murăturile dacă au făcut floare?

Murăturile care au făcut floare pot fi mâncate, dacă mucegăirea nu este avansată. Poți mânca murăturile care au făcut floare doar daca saramura s-a făcut tulbure, de la acidul lactic eliberat în procesul de fermentație.

Și dacă saramura s-a făcut ușor albicioasă dar e totuși transparentă pot fi consumate în siguranță murăturile.

Pentru asta, trebuie să strecori saramura prin tifon, să o pui la fiert și să o lași să dea câteva clocote ca să scapi de mucegai. Borcanul în care au fost murăturile se spală bine și se sterilizează ca să scapi de mucegai.

Murăturile se păstrează doar dacă au rămas tari și crocante și se pun din nou în borcan, apoi se pune peste ele saramura care s-a răcorit. Murăturile se condimentează din nou și se urmăresc să nu facă din nou floare.

Cum păstrezi murăturile în condiții corecte

Pentru ca murăturile să se păstreze bine, trebuie să le depozitezi într-un loc răcoros, întunecat și ferit de variații mari de temperatură. Cămara, beciul sau pivnița sunt potrivite, atât timp cât temperatura rămâne relativ constantă.

Murăturile trebuie să fie acoperite complet de saramură, pentru a limita contactul cu aerul și dezvoltarea microorganismelor nedorite. Verifică periodic nivelul lichidului și, dacă este nevoie, completează cu saramură. Ai grijă ca borcanele să fie spălate bine și sterilizate.

În timpul fermentării, recipientele nu trebuie închise ermetic, deoarece se formează gaze. După ce procesul de fermentare s-a încheiat, murăturile pot fi păstrate în recipiente bine închise, în condiții răcoroase și ferite de lumina directă a soarelui.