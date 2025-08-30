Mujdei – rețeta clasică pentru un sos de usturoi perfect. Clasic, țigănesc, de post sau cu iaurt

Stiri Diverse
30-08-2025 | 14:55
mujdei
Shutterstock

Mujdeiul este unul dintre cele mai iubite sosuri din bucătăria românească, apreciat pentru aroma sa intensă de usturoi și versatilitatea însoțirii preparatelor.

autor
Mădălina Cristea

Fie că este clasic, țigănesc, de post sau cu iaurt, rețeta sa simplă transformă orice fel de mâncare într-un adevărat festin.

Ce este mujdeiul și de ce îl iubesc românii

Mujdeiul este un sos picant, preparat prin zdrobirea usturoiului și amestecarea energică cu ulei de floarea-soarelui. În funcție de regiune, se mai adaugă apă, oțet sau alte ingrediente, iar consistența poate fi variabilă: de la apoasă la groasă sau spumoasă.

Mujdeiul este, fără îndoială, unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, clasat pe primul loc în topul mâncărurilor autohtone realizat de platforma internațională TasteAtlas. Acest sos de usturoi se regăsește pe mesele românilor în diverse forme – cu apă și ulei, smântână, iaurt sau alături de roșii coapte – și este nelipsit mai ales în sezonul grătarelor.

Românii îl consumă în zeci de combinații și nu se satură de aroma lui intensă. Mujdeiul este versiunea românească a sosului de usturoi, asemănător aioli-ului din bucătăria mediteraneană, dar cu personalitate proprie. Popularitatea sa este atât de mare încât, în 2022, a fost al doilea cel mai comandat produs pe platformele de livrare de mâncare din România.

Citește și
ciorba
Concurs de ciorbă de pește la festivalul scrumbiei din Galați. Jurat a fost chiar Cătălin Scărlătescu

Pe lângă mujdei, TasteAtlas mai evidențiază în top preparatele tradiționale românești precum plăcinta machedonească, bulzul ciobănesc, ciorba rădăuțeană, sarmalele sau plăcintele, dar sosul de usturoi rămâne cu adevărat vedeta mesei românești.

De unde vine numele „mujdei”

Numele „mujdei” are origini care au stârnit de-a lungul timpului câteva teorii. O variantă susține că termenul provine din limba franceză, de la „mousse d’ail”, teorie propusă de Victor Eftimiu. Totuși, mousse d’ail, așa cum se prepară în Franța, este un sos bogat, cu unt și crème fraîche, mai delicat și mai puțin intens decât mujdeiul românesc.

Etimologia acceptată în DEX oferă o explicație mai apropiată de tradiția locală: „must de ai”, „ai” fiind un termen popular pentru usturoi. Această variantă păstrează o sonoritate arhaică și autentică și subliniază caracterul puternic al sosului românesc.

Despre istoria mujdeiului se cunosc puține date precise. Sursele istorice indică faptul că dacii erau mari consumatori de usturoi și că ar fi pregătit sosuri similare cu mujdeiul, folosind usturoiul pisat amestecat cu apă, oțet sau vin. Acesta era folosit atât ca aliment, cât și ca remediu pentru indigestii, dureri de cap sau răceli. Plaut menționează și „aleatum”, un preparat dacic care ar fi putut fi un fel de mujdei servit cu pâine sau produse din grâu.

Există și referințe la folosirea mujdeiului în scopuri protectoare: dacii ungeau vârfurile gardurilor, porțile sau chiar pe ei înșiși cu sos de usturoi, pentru a ține lupii departe, potrivit reteteleluiradu.ro.

Rețeta clasică de mujdei

Ingrediente (pentru 4 porții)

  • 4-5 căței de usturoi proaspăt
  • 100 ml ulei de floarea-soarelui
  • 50 ml apă
  • Jumătate de linguriță de sare
  • Opțional: câteva picături de oțet sau zeamă de lămâie pentru un plus de aciditate

Mod de preparare

Curăță usturoiul și zdrobește cățeii într-un mojar sau cu presa de usturoi, până obții o pastă fină. Adaugă sarea și amestecă energic pentru ca usturoiul să elibereze aroma. Încorporează treptat uleiul, amestecând continuu pentru a obține o emulsie omogenă și cremoasă. Adaugă apa treptat, până când sosul ajunge la consistența dorită – poate fi mai lichid sau mai dens, în funcție de preferințe. La final, dacă dorești, adaugă câteva picături de oțet sau zeamă de lămâie pentru un gust ușor acrișor, specific mujdeiului românesc clasic. Poate fi păstrat la frigider, într-un recipient ermetic, timp de 1-2 zile.

Mujdei la blender – soluția modernă pentru sosul perfect

Mujdeiul preparat la blender este o variantă rapidă și practică a sosului tradițional. Zdrobirea usturoiului direct în blender cu ulei, apă sau iaurt produce o emulsie fină și omogenă, cu textură cremoasă și aromă intensă. Această metodă economisește timp și asigură un sos uniform, perfect pentru carne la grătar, pește sau legume.

Mujdei țigănesc – de ce este atât de popular

Mujdeiul țigănesc se remarcă prin gustul său intens și aroma puternică de usturoi, completată de roșii și ardei copți, ulei și puțin ardei iute. Popularitatea sa vine din versatilitate: se potrivește cu aproape orice tip de carne sau cartofi, iar textura sa ușor apoasă îl face ideal pentru a înmuia pâinea proaspătă sau pentru a însoți preparatele tradiționale românești.

Moduri de a prepara mujdeiul

Mujdei cu iaurt grecesc - Această variantă combină intensitatea usturoiului cu cremozitatea iaurtului grecesc, rezultând un sos răcoritor și ușor, ideal pentru preparatele de vară sau pentru carne friptă. Iaurtul temperază iuțeala usturoiului și oferă o consistență fină, plăcută la gust.

Mujdei cu roșii și ardei - Adăugarea de roșii coapte și ardei conferă sosului culoare, dulceață naturală și o aromă mai complexă. Această variantă este potrivită pentru grătare sau legume la cuptor, combinând gustul clasic de usturoi cu note ușor afumate și fructate.

Mujdei cu smântână - Smântâna adaugă un plus de catifelare și bogăție sosului, transformând mujdeiul într-un preparat cremos, perfect pentru carne friptă sau tocănițe. Această variantă este mai blândă, păstrând totuși aroma distinctă de usturoi.

Mujdei cu pătrunjel - Adăugarea de pătrunjel proaspăt tocat intensifică prospețimea sosului și îi adaugă un contrast vizual și aromatic. Este o opțiune populară pentru preparatele din carne și pește, dar și pentru garnituri de legume.

Mujdei cu usturoi verde - Folosind usturoi verde în locul celui clasic, sosul capătă un gust mai delicat și mai proaspăt, cu note ușor ierbacee. Este ideal pentru sezonul primăverii, când usturoiul verde este disponibil, și se potrivește excelent cu preparate ușoare sau salate.

usturoi verde

Trucuri pentru un mujdei perfect de fiecare dată. Greșeli frecvente de evitat

Pentru a obține un mujdei perfect de fiecare dată, câteva trucuri simple pot face diferența. În primul rând, este esențial să folosești usturoi proaspăt, de calitate, de preferință din grădină, deoarece cel cumpărat din import poate fi mai fad și mai apos. Zdrobirea usturoiului într-un mojar sau cu presa eliberează aroma completă, iar amestecarea energică cu uleiul ajută la obținerea unei texturi cremoase și omogene.

Un alt sfat important este să adaugi apa sau oțetul treptat, pentru a controla consistența sosului și a evita ca acesta să devină prea lichid sau prea dens. La fel, adăugarea uleiului treptat și amestecarea continuă sunt cheia pentru un mujdei care să nu se separe.

Există însă și câteva greșeli frecvente de evitat. Nu folosi usturoi vechi sau mucegăit, pentru că își pierde aroma și poate strica gustul sosului. Evită să adaugi prea mult ulei deodată, deoarece mujdeiul se poate tăia și va deveni uleios. De asemenea, nu subestima sarea și aciditatea: ele echilibrează gustul și scot în evidență aroma usturoiului.

Respectând aceste reguli simple, mujdeiul va rămâne mereu aromat, cu gust intens și textură perfectă, gata să însoțească orice preparat tradițional românesc.

Moduri de a conserva usturoiul

Usturoiul, un superaliment, este recunoscut de secole pentru beneficiile sale extraordinare asupra sănătății. Atunci când gătim cu usturoi, este important să fim atenți la modul de preparare al usturoiului pentru a evita greșeli care pot afecta gustul preparatelor. Un truc simplu te poate ajuta să eviți un gust amar nedorit. De asemenea, dacă vrei să cureți rapid usturoiul, un truc coreean îți poate economisi timp și efort. Și dacă vrei să scapi de mirosul de usturoi de pe mâini după ce gătești există câteva metode utile.

Pentru cei care doresc să conserve usturoiul, există diverse metode care te pot ajuta să te bucuri de aroma sa pe termen lung, de la usturoiul la borcan până la prepararea unei paste de usturoi delicioase.

Usturoiul poate fi păstrat proaspăt pentru mai mult timp dacă este depozitat corect. Cățeii întregi, în coajă, se mențin cel mai bine într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, departe de lumină, cum ar fi într-un borcan cu găuri sau într-o plasă de ceapă. Astfel, pot rezista câteva luni fără să-și piardă aroma.

Dacă preferi să ai usturoiul gata de folosit, îl poți curăța și păstra la frigider într-un recipient etanș sau într-o pungă resigilabilă, însă este recomandat să fie consumat în una-două săptămâni pentru a evita uscarea sau apariția mucegaiului. Pentru preparate rapide, cățeii pot fi tocați sau zdrobiți și păstrați în ulei la frigider, unde își vor păstra aroma timp de câteva zile, însă trebuie evitată depozitarea la temperatura camerei, din motive de siguranță alimentară.

O altă metodă eficientă este congelarea usturoiului, fie întreg, fie zdrobit sau mărunțit. Se poate folosi și metoda cuburilor de gheață, amestecând usturoiul cu ulei sau apă, astfel încât să fie ușor de utilizat direct în mâncăruri. Usturoiul uscat sau granulat este și el o opțiune practică, rezistentă în timp, păstrat în borcane etanșe, la loc uscat și răcoros, perfect pentru condimente și sosuri.

În final, cățeii pot fi conservați și în oțet sau soluții sărate, obținându-se un gust acrișor plăcut și păstrându-se proaspeți pentru câteva luni, fiind ideali pentru garnituri sau salate. Cu aceste metode simple, usturoiul poate fi păstrat aromat și pregătit oricând pentru un mujdei perfect sau alte preparate tradiționale.

Cum cureți mirosul de usturoi de pe tocătorul de lemn

Mirosul de usturoi poate persista pe tocătoarele de lemn chiar și după spălare. Cea mai simplă metodă este să freci suprafața cu sare grunjoasă și suc de lămâie sau oțet. Sarea acționează ca un abraziv delicat, iar sucul de lămâie sau oțetul neutralizează mirosurile puternice. După ce freci bine tocătorul, lasă-l câteva minute să acționeze, apoi clătește-l cu apă caldă și usucă-l bine.

O altă metodă eficientă de a curăța tocătorul este să folosești bicarbonat de sodiu: presară o cantitate generoasă pe tocător, freacă ușor cu o lavetă umedă, apoi clătește și șterge.

Pentru prevenirea mirosului, este util să cureți imediat tocătorul după ce ai folosit usturoi și să îl tratezi periodic cu ulei mineral alimentar, ceea ce ajută lemnul să respire și să nu absoarbă atât de mult mirosul. Astfel, tocătorul de lemn rămâne curat și fără urme de usturoi, gata pentru orice alt preparat.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: usturoi, sos, retete,

Dată publicare: 30-08-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Cât costă o porție de borș de pește la restaurantele de pe malul mării, în ziua de Crăciun. „Mâncând atâtea grăsimi”
Stiri Turism
Cât costă o porție de borș de pește la restaurantele de pe malul mării, în ziua de Crăciun. „Mâncând atâtea grăsimi”

După tobă, sarmale și friptură, peștele a ocupat joi farfuriile. În Maramureș, păstrăvul proaspăt prins din bazinele cu apă de munte, copt pe grătar sau în crustă de mălai și stropit cu mujdei, a ajuns pe mese.

Concurs de ciorbă de pește la festivalul scrumbiei din Galați. Jurat a fost chiar Cătălin Scărlătescu
Stiri Turism
Concurs de ciorbă de pește la festivalul scrumbiei din Galați. Jurat a fost chiar Cătălin Scărlătescu

Peștele proaspăt și borșul de pește au fost vedete duminică, de Florii. Este a doua dezlegare la Pește din postul Paștelui așa că oamenii au putut să îl savureze, pe plită sau prăjit, asezonat cu mujdei sau în borș.

Vară târzie pe litoral. Turiștii fac baie în marea caldă și iau cu asalt cherhanalele: ”Neașteptat de frumos și de bine”
Stiri actuale
Vară târzie pe litoral. Turiștii fac baie în marea caldă și iau cu asalt cherhanalele: ”Neașteptat de frumos și de bine”

Sunt zile de vară târzie, iar cei îndrăgostiți de mare au mai dat o fugă pe litoral. Soarele a strălucit sâmbătă întreaga zi, așa că, după o plimbare pe plajă, mulți au avut poftă de un pește fript cu mămăligă și mujdei de la cherhana.  

„Neașteptat de frumos. Am făcut și baie în mare.” Vara s-a prelungit pe litoralul românesc
Stiri actuale
„Neașteptat de frumos. Am făcut și baie în mare.” Vara s-a prelungit pe litoralul românesc

A fost o zi de vară târzie, iar cei îndrăgostiți de mare au mai dat o fugă pe litoral. Soarele a strălucit întreagă zi, așa că după o plimbare pe plajă, mulți au avut poftă de un pește fript cu mămăligă și mujdei de la cherhana.

Mămăliga face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal
Doctor de bine
Mămăliga face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal

Mămăligă cu brânză și smântână, tochitură cu ou ochi și mămăligă, tocăniță de ciuperci cu mămăligă sau pește prăjit cu mujdei de usturoi și mămăligă.

Recomandări
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini
Stiri Diverse
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.  

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Stiri externe
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

Top citite
1 Ginkgo Biloba
Shutterstock
Stiri Diverse
Ginkgo Biloba – arborele vieții. Cum îl recunoști, ce beneficii are și unde crește
2 nuc
Shutterstock
Stiri Diverse
Frunzele de nuc – 7 moduri de a le utiliza. Beneficii, utilizări și precauții
3 dulceata de pepene galben
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene galben – rețeta de vară cu arome fine. Cum se prepară și cum se consumă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28