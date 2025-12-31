Șase orașe importante „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată. Sunt capitale ale unor regate și imperii mari

Există încă orașe antice importante, inclusiv capitale ale unor regate și imperii mari, care nu au fost niciodată descoperite de cercetători. Iată care sunt.

Live Science a realizat un top al unor șase orașe antice a căror locație a rămas necunoscută.

Irisagrig - La scurt timp după invazia americană din Irak din 2003, mii de tăblițe antice provenind dintr-un oraș numit „Irisagrig” au început să apară pe piața de antichități. Din tăblițe, cercetătorii au putut deduce că Irisagrig se afla în Irak și a înflorit în urmă cu aproximativ 4.000 de ani.

Aceste tăblițe dezvăluie că conducătorii orașului antic locuiau în palate care adăposteau mulți câini. De asemenea, țineau lei care erau hrăniți cu vite. Cei care aveau grijă de lei, numiți „păstori de lei”, primeau rații de bere și pâine. Inscripțiile menționează, de asemenea, un templu dedicat lui Enki, un zeu al răutății și al înțelepciunii, și spun că uneori se organizau festivaluri în interiorul templului.

Cercetătorii cred că hoții au descoperit și au jefuit Irisagrig în perioada invaziei americane din 2003. Arheologii nu au găsit încă orașul, iar jefuitorii nu s-au prezentat și nu au dezvăluit unde se află acesta.

Itjtawy - Faraonul egiptean Amenemhat I (care a domnit între 1981 și 1952 î.Hr.) a ordonat construirea unei noi capitale. Această capitală era cunoscută sub numele de „Itjtawy”, care poate fi tradus prin „cel care stăpânește cele două țări” sau „Amenemhat este cel care stăpânește cele două țări”. După cum sugerează numele, Amenemhat s-a confruntat cu o perioadă de tulburări considerabile. Domnia sa s-a încheiat cu asasinarea sa. În ciuda asasinării lui Amenemhat, Itjtawy a rămas capitala Egiptului până în jurul anului 1640 î.Hr., când partea de nord a Egiptului a fost cucerită de un grup cunoscut sub numele de „Hyksos”, iar regatul s-a destrămat.

Deși Itjtawy nu a fost găsită, arheologii cred că se află undeva în apropierea sitului Lisht, în centrul Egiptului. Acest lucru se datorează în parte faptului că multe morminte ale elitei, inclusiv o piramidă aparținând lui Amenemhat I, se află la Lisht.

Orașul Akkad (numit și Agade) a fost capitala Imperiului Akkadian, care a înflorit între 2350 și 2150 î.Hr. La apogeul său, imperiul se întindea de la Golful Persic până în Anatolia. Multe dintre cuceririle sale au avut loc în timpul domniei lui „Sargon din Akkad”, care a trăit în jurul anului 2300 î.Hr. Una dintre cele mai importante structuri din Akkad era „Eulmash”, un templu dedicat lui Ishtar, o zeiță asociată cu războiul, frumusețea și fertilitatea.

Akkad nu a fost niciodată descoperit, dar se crede că a fost construit undeva în Irak. Înregistrările antice indică faptul că orașul a fost distrus sau abandonat când imperiul akkadian a luat sfârșit în jurul anului 2150 î.Hr.

Al-Yahudu, un nume care înseamnă „oraș” sau „civilizație” a lui Iuda, era un loc din imperiul babilonian unde trăiau evreii după ce regatul lui Iuda a fost cucerit de regele babilonian Nebucadnețar al II-lea în 587 î.Hr. El a trimis o parte din populație în exil, o practică la care babilonienii apelau adesea după cucerirea unei regiuni.

Se știe că există aproximativ 200 de tăblițe din această așezare, care indică faptul că exilații care locuiau aici și-au păstrat credința și foloseau numele lui Yahweh, numele lui Dumnezeu, în numele lor. Locația Al-Yahudu nu a fost identificată de arheologi, dar, la fel ca multe dintre aceste orașe pierdute, era probabil situată în ceea ce este astăzi Irakul. Având în vedere că tăblițele au apărut pe piața de antichități și nu există nicio înregistrare a descoperirii lor în cadrul unei săpături arheologice, se pare că, la un moment dat, jefuitorii au reușit să găsească locația acestora.

Waššukanni a fost capitala imperiului Mitanni, care a existat între aproximativ 1550 î.Hr. și 1300 î.Hr. și includea părți din nord-estul Siriei, sudul Anatoliei și nordul Irakului. A fost supus unei concurențe intense din partea imperiului hitit din nord și a imperiului asirian din sud, iar teritoriul său a fost pierdut treptat în favoarea acestora.

Waššukanni nu a fost niciodată descoperită, iar unii cercetători consideră că ar putea fi situată în nord-estul Siriei. Populația care locuia în capitală și, de fapt, în cea mai mare parte a imperiului, era cunoscută sub numele de „hurieni” și avea propria limbă, cunoscută astăzi din textele antice.

Thinis (cunoscută și sub numele de Tjenu) era un oraș antic din sudul Egiptului, care a înflorit la începutul istoriei civilizației antice. Potrivit scriitorului antic Manetho, aici au domnit unii dintre primii regi ai Egiptului, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, când Egiptul era în proces de unificare. Capitala Egiptului a fost mutată la Memphis puțin după unificare, iar Thinis a devenit capitala unui nom (o provincie a Egiptului) în perioada Vechiului Regat (aproximativ 2649-2150 î.Hr.), a menționat Ali Seddik Othman, inspector la Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților, într-un articol publicat în Journal of Abydos.

Thinis nu a fost niciodată identificat, deși se crede că se află în apropierea orașului Abydos, din sudul Egiptului. Acest lucru se datorează în parte faptului că mulți membri ai elitei sociale, inclusiv membri ai familiei regale, au fost înmormântați în apropierea orașului Abydos în urmă cu aproximativ 5.000 de ani.

