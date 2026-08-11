Cum să scapi de mirosul de usturoi de pe mâini. Metoda de care nu știai

Nu este plăcut să îți miroasă mâinile a usturoi sau a diverse alimente pe care le folosești la gătit, mai ales când urmează să ieși din casă după ce ai făcut mâncare.

Iată ce poți face pentru a scăpa de mirosul de usturoi de pe mâini folosind câteva ingrediente simple.

Usturoiul este un ingredient esențial în orice bucătărie. Acesta adaugă un gust și o aromă specială mâncărurilor. Cu toate acestea, un aspect mai puțin plăcut asociat cu consumul de usturoi este mirosul persistent pe mâini.

Miros de usturoi pe mâini – cum apare

Mirosul persistent de usturoi pe mâini este cauzat de compușii volatili și uleiurile esențiale prezente în usturoi, care sunt eliberați în timpul manipulării acestuia. Acești compuși pot intra în contact cu proteinele și grăsimile de la suprafața pielii și pot penetra în straturile exterioare ale epidermei. Substanțele volatile pot persista din cauza lipidelor prezente în piele, care pot reține mirosurile. În plus, mirosul puternic al usturoiului poate rămâne pe mâini și din cauza faptului că este absorbit în porii pielii.

Tehnici pentru a scăpa de mirosul de usturoi de pe mâini

Dacă ați gătit cu usturoi și vreți să scăpa de mirosul de pe mâini, iată câteva metode simple cu produse pe care le găsiți în casă, potrivit WikiHow.

Sare și lămâie

Sarea și lămâia sunt două ingrediente naturale care pot fi folosite pentru a scăpa de mirosul persistent de usturoi de pe mâini. Aceste ingrediente funcționează prin intermediul unor mecanisme chimice și fizice care ajută la neutralizarea sau îndepărtarea compușilor volatili care cauzează mirosul neplăcut de usturoi, se arată pe thespruceeats.com.

La ce ajută sarea

Exfolierea pielii: Sarea are proprietăți de exfoliere care pot ajuta la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, pe care compușii volatili de usturoi s-ar putea lipi. Prin masarea mâinilor cu sare, puteți îndepărta particulele de usturoi și mirosurile asociate de la suprafața pielii.

Absorbția mirosului: Sarea are și capacitatea de a absorbi mirosurile, ceea ce poate contribui la îndepărtarea compușilor volatili de usturoi de pe mâini. Particulele de sare pot lega și neutraliza substanțele care cauzează mirosul de usturoi.

La ce ajută lămâia?

Lămâia conține acid citric, care are proprietăți acide și poate neutraliza substanțele chimice care cauzează mirosul de usturoi. Aciditatea poate rupe sau dezactiva legăturile chimice care mențin compușii volatili pe piele, ajutând la eliminarea mirosului.

Aromele puternice ale lămâii pot acoperi sau masca mirosul de usturoi. Aceasta nu elimină neapărat mirosul, dar poate face ca mirosul de usturoi să fie mai puțin perceptibil pentru nas.

Este important de menționat că, în ciuda capacității lor de a ajuta la îndepărtarea sau neutralizarea mirosului de usturoi, atât sarea, cât și lămâia pot fi iritante pentru piele în cazul unor persoane cu piele sensibilă sau răni deschise. De aceea, este recomandat să faceți un test de sensibilitate înainte de a folosi aceste tehnici și să vă spălați bine mâinile după utilizare.

Alte trucuri de a scăpa de usturoiul de pe mâini

Iată câteva metode care ajută la eliminarea mirosului neplăcut de usturoi de pe mâini:

Cafea măcinată: Luați o mână de cafea măcinată și masați-vă mâinile cu ea. Cafeaua are proprietăți de absorbție a mirosurilor și poate contribui la neutralizarea mirosului de usturoi.

Oțet: Înmuiați mâinile într-un amestec de apă caldă și oțet timp de câteva minute. Oțetul are proprietăți acide și poate ajuta la neutralizarea mirosurilor persistente.

Pasta de bicarbonat de sodiu: Amestecați bicarbonat de sodiu cu apă pentru a crea o pastă și masați-vă mâinile cu ea. Bicarbonatul de sodiu are proprietăți de exfoliere și poate ajuta la îndepărtarea particulelor de usturoi și a mirosului asociat.

Frunze de mentă sau pătrunjel: Frecați-vă mâinile cu frunze de mentă sau pătrunjel proaspăt. Aromele puternice ale acestor plante pot masca mirosul de usturoi.

Uleiuri esențiale: Utilizați uleiuri esențiale cu arome puternice precum menta, eucalipt sau lămâie pentru a masca mirosul de usturoi. Aceste uleiuri pot adăuga arome proaspete și pot neutraliza mirosul persistent.

Sare și apă caldă: Faceți un amestec de sare și apă caldă și înmuiați-vă mâinile în el timp de câteva minute. Sarea poate ajuta la absorbția și neutralizarea mirosurilor.

Glicerina sau cremă hidratantă: Aplicați glicerina sau o cremă hidratantă generoasă pe mâini și masați-vă bine. Aceste produse pot ajuta la înmuierea pielii și pot facilita îndepărtarea particulelor de usturoi.

Spălarea cu pastă de dinți: Folosiți o cantitate mică de pastă de dinți și spălați-vă mâinile cu ea. Pasta de dinți conține agenți de curățare și arome care pot ajuta la îndepărtarea mirosurilor neplăcute.

În general, aceste metode funcționează prin intermediul mai multor mecanisme, cum ar fi exfolierea pielii, neutralizarea sau acoperirea mirosului cu arome puternice și absorbția mirosurilor. Unele metode pot avea un efect mai puternic asupra anumitor persoane, în funcție de sensibilitatea pielii și de preferințe.

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