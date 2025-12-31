Un stat din Europa renunță la sistemul tradițional de pensii de la 1 ianuarie. Fiecare va avea propria „pușculiță”

Stiri externe
31-12-2025 | 17:22
Pensionari
Shutterstock

Tranziţia la noul sistem de pensii în Țările de Jos va intra într-o fază decisivă pe 1 ianuarie, când aproximativ 9,5 milioane de pensii vor începe să fie transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt marii "puşculiţe colective".

autor
Stirileprotv

Această schimbare va permite asumarea unui risc investiţional mai mare şi care a generat deja tensiuni, relatează miercuri EFE.

Sistemul de pensii ocupaţionale olandez, cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu active apropiate de două trilioane de euro, trece de la a promite certitudini la a accepta logica pieţei, într-o încercare de a-l face mai durabil pe termen lung într-o economie tot mai îmbătrânită.

Reforma nu afectează pensia de stat de bază (AOW), finanţată din taxe şi nelegată de salariu, nici planurile private individuale, ci pilonul central al sistemului olandez: pensiile administrate de fonduri sectoriale precum cel sanitar, de construcţii, de metalurgie sau administraţia publică, care concentrează cea mai mare parte a economiilor pentru pensie.

Până acum, aceste fonduri funcţionau ca un mare fond comun, de natură colectivă şi obligatorie în care cei mai tineri contribuiau la pensiile celor vârstnici, iar riscul investiţional rămânea limitat, cu promisiuni de pensie mai stabile, deşi adesea fără a compensa complet inflaţia.

Citește și
Rujeola
Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer

Timp de decenii, acest sistem a funcţionat în felul următor: fondurile promiteau o pensie bazată pe salariu şi anii lucraţi şi investeau în obligaţiuni de stat şi derivate ale ratelor dobânzilor, însă anii de dobânzi scăzute şi îmbătrânirea populaţiei complică compensarea inflaţiei şi ameninţă cu reduceri.

Ca răspuns la această realitate, Olanda a aprobat o reformă, în vigoare din 2023 şi cu aplicare treptată până în 2028, care schimbă această schemă: patrimoniul fiecărui fond se împarte în "conturi individuale potenţiale", iar valoarea pensiei depinde acum de contribuţiile personale şi de randamentul investiţiilor.

Schimbarea permite fondurilor să îşi asume mai multe riscuri investiţionale, cu o pondere mai mare a acţiunilor, a datoriei corporative sau a ipotecilor, deşi cu profiluri de risc diferite în funcţie de vârstă. Astfel, cei care se apropie mai mult de vârsta pensionării rămân relativ mai protejaţi.

Pe 1 ianuarie, primul mare grup de fonduri, care gestionează peste 500 de miliarde de euro, va trece la noul sistem şi va avea la dispoziţie un an pentru a-şi adapta portofoliile, a calcula distribuţia, a aplica creşteri iniţiale şi a aloca compensaţiile prevăzute. Alte fonduri, cum ar fi cel al funcţionarilor, ABP, vor începe tranziţia în 2027.

Pentru a corecta efectele încheierii solidarităţii intergeneraţionale vor exista compensaţii unice, destinate în special persoanelor cu vârste cuprinse între 40 şi 50 de ani care, în vechiul sistem, au contribuit la pensiile generaţiilor mai în vârstă fără a beneficia ulterior de acel sprijin.

Această reformă nu este doar o chestiune internă. Țările de Jos gestionează unul dintre cele mai mari volume de economii pentru pensii din lume şi orice schimbare în modul în care investeşte aceşti bani are efecte pe plan extern, în special pe pieţele europene de datorii, care se află într-un moment delicat.

Marile fonduri de pensii din Țările de Jos erau cumpărători obişnuiţi de datorie publică pe termen foarte lung şi îşi vor reduce astfel de investiţii chiar în momentul în care ţările europene trebuie să atragă mai mulţi bani de pe pieţe pentru a finanţa cheltuielile viitoare.

Germania a anunţat o creştere a îndatorării sale pentru a stimula economia, în timp ce ţările a căror datorie este considerată cu risc mai mare, precum Italia şi Spania, ar putea fi favorizate dacă investitorii, în faţa schimbării olandeze, caută randamente pe alte pieţe.

Această tranziţie a generat acţiuni în justiţie. Organizaţii ale pensionarilor au dat în judecată săptămâna aceasta fondurile, considerând că îşi pierd drepturile de indexare acumulate la trecerea la noul sistem şi calificând această schimbare drept o "expropriere fără despăgubire". Ele urmăresc ca acest caz să ajungă la Curtea de Justiţie a UE pentru ca aceasta să evalueze dacă sunt încălcate normele europene privind protecţia proprietăţii.

Există, de asemenea, îngrijorare printre lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau îşi reduc programul înainte de tranziţie, deoarece ei pot pierde o parte sau chiar întreaga compensaţie.

Supervizorul sistemului, Banca Centrală din Ţările de Jos (DNB), evaluează planurile de tranziţie şi verifică dacă repartizarea activelor este echitabilă între pensionari şi lucrătorii activi, dar a avertizat deja asupra unor riscuri suplimentare, precum expunerea ridicată la acţiuni tehnologice legate de bula inteligenţei artificiale.

În luna iulie, aceste fonduri investiseră peste 150 de miliarde de euro în acţiuni din domeniul tehnologic, reprezentând 43% din portofoliul lor de acţiuni şi cu 50% mai mult comparativ cu 2020, cu o puternică concentrare pe companii americane.

Sursa: Agerpres

Etichete: Tarile de Jos, Olanda, pensii,

Dată publicare: 31-12-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer
Stiri externe
Cel mai contagios virus a fost detectat pe două mari aeroporturi. Poate persista chiar și două ore în aer

În perioada de vârf a călătoriilor de sărbători, una dintre cele mai contagioase boli din lume a fost detectată la Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.

Ungaria introduce noi facilități fiscale pentru familiile cu copii de la 1 ianuarie. Plățile de la care vor fi scutite
Stiri externe
Ungaria introduce noi facilități fiscale pentru familiile cu copii de la 1 ianuarie. Plățile de la care vor fi scutite

Familiile cu copii vor beneficia de scutiri fiscale suplimentare începând cu 1 ianuarie, în Ungaria, nivelul deducerii crescând cu încă 50%, iar mamele sub 40 de ani cu doi copii vor fi scutite de impozitul pe venit.

Două state au anunțat că interzic accesul cetățenilor americani. „Reciprocitate” după ce Trump le-a inclus pe „lista neagră”
Stiri externe
Două state au anunțat că interzic accesul cetățenilor americani. „Reciprocitate” după ce Trump le-a inclus pe „lista neagră”

Mali şi Burkina Faso au anunţat că impun restricţii de călătorie cetăţenilor americani ca răspuns la măsura similară anunţată de administraţia Trump mai devreme în cursul acestei luni, informează miercuri AFP şi Reuters.

Recomandări
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (12:00 ora României).

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28