Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

31-12-2025 | 17:43
Revelion 4
Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (12:00 ora României).

Claudia Alionescu

Atolul, cu o suprafaţă de 320 de kilometri pătraţi, aparţine republicii insulare Kiribati, care are mai multe fusuri orare şi se întinde de-a lungul Ecuatorului, în mijlocul Pacificului de Sud.

Doar 15 minute mai târziu, Insulele Chatham, care aparţin Noii Zeelande, au fost următoarele care au sărbătorit Anul Nou.

Insulele, cu o populaţie de puţin peste 700 de locuitori, sunt situate la aproximativ 800 de kilometri est de Noua Zeelandă şi au propriul fus orar.

La ora 11:00 GMT, în Noua Zeelandă şi naţiunile insulare Samoa şi Tonga s-au desfăcut sticlele de şampanie.

La Auckland au fost organizate spectacole elaborate de lumini şi focuri de artificii în zonele emblematice ale oraşului, în special la Turnul Sky, cu o înălţime de 328 de metri, cel mai înalt turn din emisfera sudică.

Spectacolele de lumini şi muzica au marcat, de asemenea, trecerea în Noul An şi în capitala Wellington.

La ora 15:00 ora României, Anul Nou a fost sărbătorit și în oraşului Sydney. În metropola australiană, nouă tone de artificii au fost lansate spre cer în jurul iconicului Pod Harbour şi a Operei.

Cu toate acestea, în urma atacului terorist mortal de pe plaja Bondi de acum două săptămâni, sărbătorile de pe faimoasa plajă au fost anulate.

Primele ţări europene care urmează să întâmpine 2026 sunt Rusia, Turcia, ţările din Caucaz, apoi vine rândul României, Ucrainei, Moldovei şi al vecinilor din Balcani, dar şi mare parte din continentul african.

Europa de Vest intră în 2026 cu o oră mai târziu.

În Statele Unite, pe coasta de est, inclusiv la New York, noul an vine când în România va avea deja 7 ore. Cei de pe coasta de vest, inclusiv Los Angeles-ul, vor întâmpina noul an joi la ora 10:00, ora României.

Ultimii locuitori care vor intra în noul an sunt cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană. La ei, 2026 ajunge când în România va fi deja 1 ianuarie, ora 13:00. Ultima regiune care va intra în 2026, la aproape 24 de ore după primul popas al noului an pe Pământ, sunt insulele Samoa Americane, tot din Pacific. Ele se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati, primul teritoriu care a întâmpinat 2026.

