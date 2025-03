Usturoi verde - beneficii, utilizări și contraindicații. Cum să-l folosești corect în bucătărie

Usturoiul verde este versiunea tânără a plantelor care, în cele din urmă, vor produce căpățânile de usturoi disponibile în magazine. Această legumă aromată poate fi folosită oricând în locul usturoiului obișnuit. Are un gust mai blând și este folosit în cantități mari în drobul de miel tradițional de Paște.

Iată în ce preparate poți pune usturoi verde, ce beneficii are, dar și contraindicațiile acestei legume.

Ce este usturoiul verde

Usturoiul verde nu este altceva decât usturoi imatur. Arată ca o ceapă verde ușor supradimensionată și are un bulb care este, de obicei, alb, cu o ușoară nuanță roz. Este recoltat de cultivatori atunci când răresc culturile și este tot mai des crescut ca plantă de sine stătătoare. Usturoiul verde provine, de obicei, din soiuri cu tulpină moale, cultivate în climate temperate sau mai calde, în timp ce tulpinile florale de usturoi provin din soiuri cu tulpină tare, cultivate în zone mai reci. Sezonul său de vârf este începutul primăverii.

Se folosește atât partea albă fragedă, cât și partea verde deschisă după preferințe.

Ce gust are usturoiul verde

Usturoiul verde are o aromă mai blândă și mai puțin iute decât usturoiul obișnuit, având un gust asemănător cu tulpinile florale de usturoi (tijele). Seamănă mai mult cu ceapa ca aromă. Dacă este consumat crud, are o iuțeală destul de pronunțată, dar devine mult mai delicat și aromat atunci când este gătit.

Ca aspect, usturoiul verde seamănă foarte mult cu o ceapă verde mai groasă – este lung și subțire, cu vârfuri verzi fragede, iar partea albă poate avea nuanțe roz sau mov. Dacă nu ești sigur dacă ai în față usturoi verde sau ceapă verde, miroase planta. Ar trebui să aibă un parfum de usturoi, nu de ceapă. Un alt mod de a îți da seama dacă e ceapă verde sau usturoi verde este să te uiți la partea verde: ceapa are frunzele tubulare, iar la usturoi sunt plate.

Allium sativum, pe numele său științific, usturoiul este o legumă de primăvară cu frunze lungi și subțiri verzi, ideal pentru a fi folosit în salate sau în preparate cu carne ori în omlete. Usturoiul verde rezistă câteva zile în frigider, la fel ca ceapa verde sau ceapa eșalotă.

Valoarea nutrițională a usturoiului verde

Acest tip de usturoi conține o cantitate modestă de vitamina C, fosfor, mangan și vitamine din complexul B, precum și cantități mai mici de calciu, zinc și fier.

Elementul esențial al usturoiului este alicina, ingredientul său activ. Aceasta este convertită din enzima aliinază și are proprietăți antioxidante puternice, influențând organismul în diverse moduri.

Usturoiul oferă, de asemenea, un aport caloric redus – doar 5 calorii per fir – și conține compuși sulfurați și acizi organici benefici pentru sănătate.

Beneficiile pentru sănătate ale usturoiului verde

Printre cele mai impresionante beneficii ale usturoiului verde se numără capacitatea sa de a întări sistemul imunitar, de a stimula circulația sanguină și de a proteja sănătatea inimii, printre altele.

Poate stimula sistemul imunitar - Asemeni usturoiului matur, usturoiul verde are proprietăți antibiotice naturale, fiind un aliat ideal pentru sistemul imunitar. Dacă te confrunți cu o răceală sau o infecție, adăugarea usturoiului verde în salate poate oferi un plus de protecție. Conținutul său de vitamina C ajută la stimularea producției de globule albe.

Poate susține digestia - Proprietățile sale antiinflamatorii pot contribui la calmarea iritațiilor și inflamațiilor din tractul digestiv, accelerând procesul digestiv și reducând disconfortul. În plus, efectele sale antioxidante și antibiotice ajută la menținerea unui echilibru bacterian sănătos în stomac.

Poate îmbunătăți circulația - Vitamina C din usturoiul verde îmbunătățește absorbția fierului, iar acesta, la rândul său, contribuie la o mai bună circulație a sângelui. Creșterea producției de globule roșii duce la o oxigenare mai eficientă a organismului și la transportul rapid al nutrienților esențiali către toate sistemele corpului, conform organicfacts,

Poate proteja inima - Cercetările publicate în Journal of the Royal College of Physicians of London arată că alicina, ingredientul activ din usturoi și usturoiul verde, poate reduce nivelul colesterolului LDL („rău”) și crește nivelul colesterolului HDL („bun”). De asemenea, poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, reducând astfel riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Poate ajuta la detoxifierea organismului - Datorită potențialului său diuretic, usturoiul verde poate susține eliminarea toxinelor prin rinichi și poate contribui la curățarea sângelui la nivel hepatic, îmbunătățind astfel sănătatea generală.

Cum se folosește usturoiul verde în bucătărie

Atunci când gătești cu usturoi verde, poți folosi mai multe părți ale plantei. Tijele, frunzele și chiar bulbul alb imatur sunt comestibile, iar acesta din urmă poate fi separat în căței pe măsură ce se dezvoltă. Cele mai populare utilizări culinare ale usturoiului verde sunt în salate, supe sau preparate la tigaie. Bulbii imaturi nu trebuie decojiți, dar rădăcinile trebuie îndepărtate înainte de gătit. De asemenea, frunzele și tijele pot fi tocate și folosite în preparate cu carne tocată.

Cel mai important aspect de reținut atunci când folosești usturoiul verde ca ingredient este că are un gust mult mai blând decât usturoiul matur. Cu alte cuvinte, este nevoie de o tijă întreagă de usturoi verde pentru a înlocui un singur cățel de usturoi. Deși nu este la fel de puternic ca varianta sa matură, mulți oameni apreciază aroma delicată a acestui ingredient sezonier în diverse preparate.

Contraindicații ale consumului de usturoi verde

Usturoiul verde poate fi consumat fără probleme de majoritatea oamenilor. Totuși, există persoane care au alergie la usturoi. O alergie la usturoi apare atunci când sistemul imunitar identifică în mod eronat usturoiul ca fiind dăunător și produce anticorpi pentru a-l combate. Această reacție poate apărea imediat după contact sau în decurs de două ore de la ingerarea sau atingerea usturoiului.

Poți avea, de asemenea, o reacție adversă la usturoi fără a fi alergic. Aceasta se numește intoleranță alimentară și este mai frecventă decât alergia. Intoleranța la usturoi poate provoca indigestie, arsuri la stomac sau balonare. Spre deosebire de alergie, intoleranța alimentară nu este cauzată de sistemul imunitar, iar simptomele sunt de obicei mai ușoare. Anafilaxia nu este o complicație posibilă a intoleranței alimentare.

Consultă un medic dacă ai disconfort frecvent după ce consumi sau manipulezi usturoi. Acesta te poate trimite la un alergolog. Alergia la usturoi poate fi diagnosticată printr-un test cutanat sau un test de sânge.

Dacă ești alergic la usturoi, evitarea completă a acestuia va elimina simptomele. În cazul unei intoleranțe alimentare, medicul îți poate recomanda să renunți la consumul de usturoi. De asemenea, îți poate sugera medicamente, cum ar fi antiacidele fără prescripție medicală, pentru a ameliora simptomele.

