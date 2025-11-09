Niacinamida – secretul unei pieli sănătoase și strălucitoare. Cum se folosește corect

Niacinamida este un ingredient care se regăsește în numeroase produse cosmetice pentru îngrijirea tenului, fiind utilizat la scară largă pentru beneficiile sale.

Aplicată topic, în cadrul unei rutine corecte de îngrijire, niacinamida poate reduce împerfecțiunile, semnele îmbătrânirii și inflamația. De asemenea, uniformizează nuanța pielii, reface bariera cutanată și îmbunătățește aspectul pielii cu tendință acneică. Descoperă în continuare de ce merită să incluzi niacinamida în ritualul tău de îngrijire și cum să o utilizezi corect.

Ce este niacinamida?

Niacinamida (cunoscută și ca nicotinamidă) este o formă a vitaminei B3 (niacină), hidrosolubilă (solubilă în apă). În mod natural, niacina se găsește în carne, pește, cereale integrale, ouă. O alimentație echilibrată furnizează cantități optime de vitamina B3, iar excesul de niacină din dietă este convertit în niacinamidă.

Datorită beneficiilor sale pentru piele, niacinamida este adăugată sub forma sintetică în unele produse cosmetice. Aceasta joacă roluri importante în reducerea stresului oxidativ, scăderea inflamației și susținerea mecanismelor de reparare celulară, fiind folosită în gestionarea unor probleme dermatologice, precum petele pigmentare și acneea.

Cum funcționează niacinamida în îngrijirea pielii?

Aplicată topic, niacinamida îmbunătățește aspectul pielii prin următoarele mecanisme:

Acțiune antioxidantă, antiinflamatorie și de regenerare: Prin participarea la reacții de neutralizare a radicalilor liberi, niacinamida reduce stresul oxidativ, scade inflamația la nivel cutanat și previne senescența celulară, factori asociați cu semnele îmbătrânirii și imperfecțiunile. De asemenea, conform Frances Gatta în articolul „Niacinamide Uses for Skin: Benefits and Side Effects”, niacinamida regenerează energia celulară la nivelul pielii și favorizează repararea ADN-ului deteriorat;

Întărirea barierei cutanate: Potrivit Kristeen Cherney în articolul „Everything to Know About Niacinamide”, niacinamida stimulează sinteza de ceramide care alcătuiesc bariera lipidică a pielii. Astfel, ajută membranele celulare să rețină hidratarea și să limiteze pierderea de apă;

Creșterea elasticității pielii: Niacinamida mărește spațiul dintre moleculele de keratină, ceea ce îmbunătățește elasticitatea cutanată;

Acțiune antimelanogenică: Niacinamida inhibă transferul melanozomilor (granulelor de melanină) de la melanocite la keratinocite, ceea ce poate reduce apariția petelor pigmentare sau întunecarea tenului, arată Cintia Marques și colaboratorii în studiul „Mechanistic Insights into the Multiple Functions of Niacinamide: Therapeutic Implications and Cosmeceutical Applications in Functional Skincare Products”;

Reglarea producției de sebum și reducerea aspectului porilor: Niacinamida modulează activitatea glandelor sebacee, reducând excesul de sebum. De asemenea, uilizarea regulată poate conduce la reducerea porilor vizibili și la îmbunătățirea texturii pielii;

Beneficiile niacinamidei pentru piele

Datorită acțiunii sale, aplicarea regulată a produselor cosmetice cu niacinamidă poate avea următoarele efecte:

Îmbunătățește elasticitatea, fermitatea, textura și aspectul pielii;

Previne apariția ridurilor;

Prin întărirea barierei hidrolipidice, menține un nivel optim de hidratare a pielii și protejează pielea de efectele nocive ale factorilor de mediu (radiații UV, poluare, toxine);

Reduce iritațiile, roșeața, inflamația, fiind utilă în gestionarea unor probleme dermatologice precumacneea, psoriazisul, dermatita atopică, dermatita de contact, conform surselor anterior menționate. Cu toate acestea, în aceste cazuri se recomandă consultarea medicului înainte de a începe utilizarea.

Exercită un efect de iluminare – uniformizează tonul pielii și ameliorează petele pigmentare;

Reduce excesul de sebum și micșorează porii în cazul persoanelor cu ten gras, mixt sau cu tendință acneică.

Este important de menționat că efectele pot varia de la persoană la persoană, fiind influențate de întreaga rutină de îngrijire. Produsele cu niacinamidă nu sunt la fel de eficiente atunci când celelalte produse cosmetice (cum ar fi cleanser, toner, cremă hidratantă) sunt neglijate sau folosite incorect. De asemenea, sunt necesare mai multe studii pentru a evalua beneficiile niacinamidei.

Cum să folosești niacinamida corect

În general, în produsele cosmetice, niacinamida vine sub forma de serum. Acesta se aplică după curățare cu un cleanser și după aplicarea tonerului (loțiune tonică), dar înainte de crema hidratantă.

Niacinamida poate fi folosită de două ori pe zi, dimineața și seara. Totuși, specialiștii recomandă inițial aplicarea de 2-3 ori pe săptămână și creșterea progresivă a frecvenței.

O concentrație de 5% este optimă pentru a obține beneficii. Însă dacă te confrunți cu un ten sensibil, este indicat să începi cu o concentrație mai mică, cum ar fi una de 2%. Serumul cu niacinamidă se aplică în cantitate mică, de obicei câteva picături fiind suficiente. Tenul se masează până ce absoarbe complet produsul.

Odată ce începi să utilizezi niacinamida, este important să ai răbdare în ceea ce privește rezultatele. Efectele devin sesizabile de obicei după 4 până la 12 săptămâni de utilizare constantă.

Shutterstock

Combinarea niacinamidei cu alte ingrediente

Pentru a potența beneficiile, niacinamida poate fi aplicată în combinație cu alte ingrediente regăsite în produsele cosmetice:

Vitamina C: Pot fi folosite împreună sau separat (dimineața și seara). Potențează efectele antioxidante, antiaging și de iluminare;

Acid hialuronic: Acesta îmbunătățește absorbția niacinamidei și vine în completarea acesteia pentru creșterea nivelului de hidratare din piele;

Retinol: Retinolul reduce hiperpigmentarea, ridurile, cicatricile postacneice și îmbunătățește producția de colagen și elastină. Totuși, acesta poate produce iritații. Atunci când sunt aplicate împreună, niacinamida reduce iritațiile provocate de retinol, iar ambele produse devin mai eficiente;

Zinc: Împreună cu zincul, reprezintă o combinație perfectă pentru tenul gras sau cu tendință acneică, deoarece reglează mai eficient producția de sebum și inflamația.

Acid azelaic: Combinația este recomandată pentru piele sensibilă, rozacee și roșeață, având proprietăți antiinflamatorii și exfoliante.

Nu se recomandă aplicarea produselor cu niacinamidă concomitent cu cele care conțin AHA și BHA (acid salicilic, acid glicolic), deoarece absorbția poate fi afectată și pot apărea reacții cutanate - iritație, inflamație. Specialiștii recomandă aplicarea acestora în alt moment al zilei sau în zile diferite.

Pentru a te asigura că produsele cosmetice și ingredientele sunt combinate corect, este o idee bună să ceri sfatului unui medic dermatolog sau unui expert în cosmetică, care te poate ajuta să adopți o rutină potrivită nevoilor pielii tale.

Pentru ce tipuri de piele este potrivită niacinamida?

În general, niacinamida poate fi aplicată pe toate tipurile de piele:

Piele normală: Menține echilibrul, textura și bariera cutanată, prevenind efectele nedorite ale radiațiilor ultraviolete și altor factori dăunători;

Ten uscat: Îmbunătățește hidratarea și reduce iritațiile. Poate fi benefică datorită efectului său de întărire a barierei hidrolipidică;

Ten sensibil: Reduce roșeața și inflamația, însă sunt recomandate produsele cu concentrații mici inițial;

Ten gras/mixt/cu tendință acneică: Ajută la controlul sebumului, minimizarea porilor, calmarea inflamației și ameliorarea acneei;

Ten matur: Oferă protecție antioxidantă și reduce semnele de îmbătrânire, niacinamida fiind o componentă esențială a rutinei antiaging.

Efecte secundare și precauții

Niacinamida este, în general, bine tolerată, iar riscul de iritații este mic. Cu toate acestea, pot apărea reacții cutanate la persoane cu istoric de alergii sau cu pielea sensibilă.

De aceea, este indicat să efectuezi un test cutanat. Acesta presupune aplicarea unei cantități mici de produs pe antebraț și urmărirea reacțiilor pentru următoarele 48-96 de ore. Dacă apar umflături, mâncărime, roșeață, evită utilizarea. Dacă nu apar reacții, produsul se poate aplica în siguranță.

Recomandări generale pentru prevenirea efectelor secundare:

Efectuează un test cutanat de toleranță înainte de utilizare;

Nu exagera cu frecvența sau concentrația. Începe cu concentrații mici și crește treptat;

Monitorizează reacțiile pielii! Dacă apar iritații persistente, întrerupe utilizarea și consultă un dermatolog.

Așadar, produsele cosmetice cu niacinamidă pot aduce numeroase beneficii pentru sănătatea și aspectul pielii, însă trebuie utilizate într-un mod inteligent. Nu ezita să ceri sfatul specialistului pentru recomandări personalizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













