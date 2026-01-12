De la promisiuni la asfalt: Autostrada Moldovei A7 ajunge la 70%, în acest an. Ce se întâmplă, dincolo de Pașcani

12-01-2026 | 11:51
Autostrada Moldovei A7
Până la finalul acestui an, urmează să fie inaugurați încă 123 de kilometri din Autostrada A7.

Dacă acest calendar va fi respectat, România va avea finalizată peste 70% din întreaga lungime a autostrăzii, o infrastructură rutieră majoră pe care Moldova o așteaptă de zeci de ani.

Citiți articolul integral pe Spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

