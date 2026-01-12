Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

Bursa de la București a avut un an foarte bun, printre cei mai buni de când există. Direct sau indirect, mulți investim la bursă, pentru că o parte din banii cu care noi salariații contribuim în fiecare lună la Pilonul II sunt investiți la bursă, pentru a obține câștig. Și iată că anul trecut a fost unul bun.

Ce înseamnă asta pentru contul fiecăruia dintre noi. De exemplu, așa arată contul cuiva care a contribuit lună de lună, din 2008, la pilonul 2 și care are un salariu mediu – acum 1.000 și ceva de euro, în mână.

A ajuns la finalul anului 2025 la peste 55.000 de lei, dar ce vedem aici cu verde este doar câștigul, care anul acesta a fost mai mare ca niciodată. Cu alte cuvinte, o persoană cu salariul mediu are acum un câștig cu aproximativ 6.000 de lei mai mare decât câștigul de anul trecut – și acesta crește pe măsură ce salariul este mai mare.

Aceasta este evoluția Pilonul II, comparată cu inflația, cu roșu. Iar în 2025 vedem această creștere mare – cele 7 fonduri de pensii private obligatorii au avut un randament mediu de 19,2% – este și cel mai bun din istoria Pilonului 2. Dar este adevărat că nu toți anii sunt așa.

Au fost și scăderi, și au mai fost ani în care lucrurile nu au mers atât de bine. De exemplu, în 2022, a fost pe minus, din cauza războiului și a crizei energetice.

Banii din Pilonul II, investiți și în titlurile de stat

În timp ce acum avem acest record – pentru că și Bursa a avut o creștere record – unde Pilonul II investește aproximativ un sfert din banii administrați, iar două treimi în titluri de stat.

Așadar, pot fi ani foarte buni, ca 2025, pot fi ani cu scăderi, dar iată că până acum Pilonul II este mult peste inflație.

