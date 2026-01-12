Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

iBani
12-01-2026 | 09:44
×
Codul embed a fost copiat

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

autor
Ștefana Todică

Bursa de la București a avut un an foarte bun, printre cei mai buni de când există. Direct sau indirect, mulți investim la bursă, pentru că o parte din banii cu care noi salariații contribuim în fiecare lună la Pilonul II sunt investiți la bursă, pentru a obține câștig. Și iată că anul trecut a fost unul bun.

Ce înseamnă asta pentru contul fiecăruia dintre noi. De exemplu, așa arată contul cuiva care a contribuit lună de lună, din 2008, la pilonul 2 și care are un salariu mediu – acum 1.000 și ceva de euro, în mână.

A ajuns la finalul anului 2025 la peste 55.000 de lei, dar ce vedem aici cu verde este doar câștigul, care anul acesta a fost mai mare ca niciodată. Cu alte cuvinte, o persoană cu salariul mediu are acum un câștig cu aproximativ 6.000 de lei mai mare decât câștigul de anul trecut – și acesta crește pe măsură ce salariul este mai mare.

Aceasta este evoluția Pilonul II, comparată cu inflația, cu roșu. Iar în 2025 vedem această creștere mare – cele 7 fonduri de pensii private obligatorii au avut un randament mediu de 19,2% – este și cel mai bun din istoria Pilonului 2. Dar este adevărat că nu toți anii sunt așa.

Citește și
oameni pe strada
Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați

Au fost și scăderi, și au mai fost ani în care lucrurile nu au mers atât de bine. De exemplu, în 2022, a fost pe minus, din cauza războiului și a crizei energetice.

Banii din Pilonul II, investiți și în titlurile de stat

În timp ce acum avem acest record – pentru că și Bursa a avut o creștere record – unde Pilonul II investește aproximativ un sfert din banii administrați, iar două treimi în titluri de stat.

Așadar, pot fi ani foarte buni, ca 2025, pot fi ani cu scăderi, dar iată că până acum Pilonul II este mult peste inflație.

Cum a reușit un cartier din Olandă să scadă semnificativ prețul facturilor la gaz. Familiile plătesc și de trei ori mai puțin

Sursa: Pro TV

Etichete: pensii, investitii, titluri de stat, pilonul II,

Dată publicare: 12-01-2026 09:33

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați
Stiri Economice
Firmele ar putea vira până la 150 euro lunar în Pilonul II, bani scutiți de taxe. Tinerii ar fi cei mai avantajați

Noi propuneri pentru pensiile din Pilonul II. O inițiativă legislativă prevede ca firmele să poată vira până la 150 de euro pe lună în plus față de contribuția de acum, direct în conturile angajaților.

ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II
Stiri actuale
ASF: Românii care vor primi pensii facultative sunt vizați de noile reguli privind retragerea banilor, exact ca în Pilonul II

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another” și „Hamnet”
Stiri Mondene
Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another” și „Hamnet”

„One Battle After Another”, o satiră usturătoare despre politica radicală, şi „Hamnet”, o privire asupra vieţii de familie complicate a lui William Shakespeare, au câştigat premiile principale a Globurilor de Aur 2026.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59