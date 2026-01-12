FOTO. Unele vedete de la Hollywood au protestat față de agenții ICE la Globurile de Aur 2026. Cum a apărut Ariana Grande

12-01-2026 | 12:25
Ariana Grande
Câteva vedete prezente la gala premiilor Globul de Aur 2026 au purtat insigne cu mesajele „Ice Out” şi „Be Good”, în memoria lui Renée Macklin Good, care a fost ucisă de agenții ICE în Minneapolis, scrie Variety, potrivit News.ro.

Cristian Matei

Nominalizaţii, prezentatorii şi invitaţii, printre care Mark Ruffalo şi Wanda Sykes, au purtat insigne din campania de protest susţinută de ACLU şi organizată de un grup de profesionişti din industria divertismentului.

Alte organizaţii care susţin această iniţiativă sunt Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance şi Working Families Power.

Celebrităţile au păşit pe covorul roşu înainte de ceremonie şi au vorbit în cadrul Variety Golden Globes Pre-Show.

Potrivit Euronews, insignele anti-ICE au fost purtate de Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Jean Smart și Ariana Grande.

Smart avea insigna pe rochie când a acceptat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină într-un serial TV muzical sau de comedie.

Natasha Lyonne Natasha Lyonne
Natasha Lyonne Natasha Lyonne
Wanda Sykes Wanda Sykes
Ariana Grande Ariana Grande
Ariana Grande Ariana Grande
Ariana Grande Ariana Grande
Ariana Grande Ariana Grande
Ariana Grande Ariana Grande
Mark Ruffalo Mark Ruffalo
Mark Ruffalo Mark Ruffalo
insigna anti ICE insigna anti ICE

Campania, care îl omagiază şi pe Keith Porter, împuşcat de un agent ICE aflat în afara serviciului în noaptea de Revelion, „ne reaminteşte ce înseamnă să fim buni unii cu alţii în faţa unui astfel de orori - să fim buni cetăţeni, vecini, prieteni, aliaţi şi oameni. În fiecare zi, peste tot, oamenii obişnuiţi sunt buni: protejează copiii când merg la şcoală, donează pentru strângerea de fonduri în sprijinul organizaţiilor care ne protejează”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Organizatorii afirmă că 2025 a fost anul în care agenții ICE au provocat cele mai multe morţi din ultimele două decenii, iar campania vine ca răspuns la cea de recrutare în valoare de 100 de milioane de dolari a actualei administraţii, menită să extindă capacitatea de aplicare a legii.

În ultimul an, administraţia Trump a extins puterea federală pentru a pedepsi şi intimida comunităţile, adesea transformând imigranţii în ţapi ispăşitori şi folosind Departamentul Securităţii Interne ca vârf de lance. ICE nu face comunităţile noastre mai sigure. Ei aduc haos în străzile noastre, iar familiile, imigranţii şi cetăţenii americani deopotrivă plătesc preţul”, mai susțin organizatorii acestui protest.

Globurile de Aur 2026 au fost transmise în exclusivitate în România de VOYO, iar înregistrarea poate fi văzută în continuare pe platforma de streaming. 

Sursa: News.ro

Etichete: actori, globurile de aur, minneapolis,

Dată publicare: 12-01-2026 11:39

