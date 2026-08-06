Ananasul (Ananas comosus) este o plantă perenă din familia Bromeliaceae cu fruct comestibil.

Ananasul este originar din America tropicală și subtropicală și a fost introdus în alte regiuni. Fructul a devenit un ingredient caracteristic în preparatele din carne, legume, pește și orez din ceea ce este numită în mod general bucătăria pan-asiatică. Fructul este consumat proaspăt acolo unde este disponibil și sub formă conservată în întreaga lume. În Statele Unite și Europa, este uneori folosit ca umplutură pentru produse de patiserie sau în deserturi coapte.

Ce este ananasul și unde crește

Deși ananasul este cel mai adesea considerat un fruct, el este, din punct de vedere tehnic, o plantă tropicală care produce un fruct comestibil. Parte a familiei Bromeliaceae, este originar din America de Sud și se crede că provine din pădurile tropicale din Brazilia. A fost cultivat acolo de secole, iar plantarea și recoltarea sa s-au extins ulterior în America Centrală, Caraibe, Hawaii și în alte regiuni. Astăzi, ananasul crește în multe locuri din întreaga lume.

În 1493, însuși Cristofor Columb a întâlnit pentru prima dată ananasul în drumul său spre casă. Se spune că acest lucru s-a întâmplat pe insula Guadeloupe. Împreună cu echipajul său spaniol, au numit fructul ciudat „piña” — adică con de pin — datorită formei sale ovoidale ciudate și țepoase. Putem spune cu siguranță că le-a plăcut fructul, deoarece au adus provizii din el înapoi în Spania și, în cele din urmă, l-au oferit Reginei Isabella cadou.

Regina a fost atât de încântată de această delicatesă, încât a vrut mai mult. Acest lucru nu a fost ușor de realizat. Primele încercări de a cultiva ananas în Spania au eșuat rapid. Clima nu este subtropicală.

Din fericire, în anii 1900, industriașul american James Dole a intrat în scenă. El a început o plantație de ananas — Hawaiian Pineapple Company — pe insula Lana’i, iar în câțiva ani plantația sa a devenit responsabilă pentru trei sferturi din producția mondială de ananas.

Câte calorii are ananasul și ce vitamine și minerale conține

Ananasul are un conținut scăzut de calorii, dar este foarte nutritiv. Doar 160 de grame de ananas conține următorii nutrienți:

• Vitamina C: 78,9 miligrame (mg), 88% din valoarea zilnică recomandată (VZ)

• Vitamina B6: 0,185 mg, 11% din VZ

• Cupru: 0,181 mg, 20% din VZ

• Potasiu: 180 mg, 4% din VZ

• Magneziu: 19,8 mg, 5% din VZ

• Fier: 0,478 mg, 3% din VZ

Acest fruct este deosebit de bogat în vitamina C, esențială pentru sănătatea sistemului imunitar, absorbția fierului și creștere și dezvoltare.

Beneficii pentru sănătate

Ananasul (Ananas comosus) este un fruct tropical cunoscut pentru gustul său distinct dulce și profilul bogat de nutrienți. Este un fruct versatil, care poate fi consumat proaspăt, congelat, la grătar sau folosit ca ingredient bogat în nutrienți în multe rețete preferate. Iată cu ce beneficii pentru sănătate vine la pachet:

Activitate antioxidantă

Pe lângă numeroșii săi nutrienți, ananasul conține antioxidanți care pot ajuta la prevenirea oxidării și inflamației, factori ce pot conduce la boli cronice. Antioxidanții, precum flavonoidele găsite în ananas, ajută la eliminarea radicalilor liberi din organism. Acești compuși instabili pot provoca daune oxidative și pot contribui la afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Cercetările arată că activitatea antioxidantă a ananasului este legată în mare măsură de conținutul său de compuși fenolici, flavonoizi și acid ascorbic. De asemenea, s-a constatat că ananasul conține compuși antioxidanți semnificativ mai mulți decât unele fructe, precum avocado și papaya.

Poate susține sănătatea digestivă

Ananasul conține bromelaină, o enzimă digestivă care poate descompune proteinele structurale și poate sprijini absorbția în intestinul subțire. Acest ajutor în digestie poate fi deosebit de util pentru persoanele cu insuficiență pancreatică, o afecțiune medicală în care pancreasul nu produce suficiente enzime digestive.

Mai mult, bromelaina poate descompune proteinele dure din carne, motiv pentru care este folosită adesea ca frăgezitor de carne în industria alimentară. Multe culturi combină ananasul cu carnea gătită pentru a o frăgezi și a facilita digestia.

Poate stimula imunitatea

Ananasul a fost un aliment de bază în medicina tradițională populară de secole. Conținutul său de vitamine și minerale contribuie la capacitatea sa de a stimula sistemul imunitar. Consumul de ananas poate reduce riscul de infecții virale și bacteriene și poate crește numărul de celule albe din sânge, îmbunătățind astfel capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

Poate susține recuperarea

Ananasul poate reduce timpul necesar recuperării după exerciții fizice și intervenții chirurgicale. Carbohidrații din ananas ajută la refacerea energiei pierdute în timpul antrenamentului, iar bromelaina poate oferi beneficii antiinflamatorii postoperatorii.

Cercetările indică, de asemenea, un rol promițător al bromelainei în îngrijirea postoperatorie, putând reduce inflamația, umflăturile, vânătăile și durerile care pot apărea după intervenții dentare și chirurgicale ale pielii. Totuși, în ciuda acestor rezultate promițătoare, sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine aceste efecte.

Poate susține niveluri sănătoase de colesterol

Hipercolesterolemia, adică excesul de colesterol în sânge, este un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Proprietățile antioxidante ale ananasului pot contribui la sănătatea inimii prin capacitatea sa de a reduce nivelul lipidelor. Studiile pe animale susțin ideea că consumul zilnic de ananas poate avea efecte cardioprotectoare împotriva hipercolesterolemiei, dar sunt necesare mai multe cercetări pentru confirmarea acestor efecte la oameni.

Protejează împotriva deteriorării pielii

160 de grame de ananas conțin 78,9 mg de vitamina C, ceea ce reprezintă 88% din valoarea zilnică recomandată pentru bărbați și 105% pentru femei. Vitamina C este un antioxidant esențial pentru sănătatea pielii și sinteza colagenului. De asemenea, ajută la combaterea deteriorării pielii cauzate de expunerea la soare și poluare, conform health.com.

Poate ameliora durerile artritei

Bromelaina din ananas a fost asociată cu efecte antiartritice în studii pe animale și în studii clinice. După absorbție, bromelaina rămâne activă în sânge și țesuturi, iar efectele sale antiinflamatorii pot oferi alinare celor care suferă de simptome ale artritei.

Beneficii în sarcină

Fructe precum bananele, merele, portocalele, rodia, mango și caisele sunt considerate alimente benefice în timpul sarcinii, dar ananasul atrage totuși atenția tuturor. Este ananasul sigur în sarcină?

Da, ananasul este sigur în timpul sarcinii. Ananasul este o sursă excelentă de vitamina C, care întărește sistemul imunitar și ajută la absorbția fierului. Conținutul de calciu din fruct contribuie la dezvoltarea oaselor și la metabolism. În plus, ananasul conține acid folic, esențial pentru dezvoltarea coloanei vertebrale a bebelușului.

Viitoarele mame sunt sfătuite să consume ananas cu prudență. Acesta conține o enzimă, bromelaina, care poate provoca contracții uterine. Totuși, cheia este moderația.

De asemenea, comprimatele cu bromelaină sunt interzise în timpul sarcinii. O gravidă ar trebui să consulte ginecologul cu privire la cantitatea de ananas consumată în cele nouă luni pentru a asigura un rezultat sigur.

De ce se spune că ananasul este bun pentru viața sexuală

Ai auzit vreodată spunându-se că ananasul poate condimenta viața sexuală? Ei bine, există un sâmbure de adevăr în această afirmație. Ananasul este plin de nutrienți care pot susține sănătatea sexuală în mai multe moduri.

Ananasul este bogat în vitamine și minerale care joacă roluri importante în menținerea și îmbunătățirea funcției sexuale. Este plin de vitamina C, care stimulează fluxul sanguin și circulația. Acesta nu este doar un element cheie pentru sănătatea cardiovasculară, ci și pentru menținerea funcției erectile.

În plus, vitamina C ajută la gestionarea hormonilor de stres, reducând anxietatea astfel încât să poți rămâne în stare de dispoziție potrivită. De asemenea, vitamina C sprijină producția de testosteron și progesteron — hormoni esențiali pentru excitație și dorință sexuală.

Bromelaina — enzima care face ananasul unic — este cunoscută pentru capacitatea sa de a crește producția de testosteron și de a spori libidoul.

150 de grame de ananas proaspăt oferă 67% din necesarul zilnic de mangan, un mineral crucial pentru susținerea dorinței sexuale la bărbați.

Ananasul conține și zinc, mineral cunoscut pentru echilibrarea nivelurilor de testosteron și pentru creșterea dorinței și performanței sexuale.

Cum se mănâncă ananasul

Cu culoarea sa vibrantă, aroma dulce și gustul răcoritor, ananasul este fructul perfect de vară. Nu doar că oferă o explozie de savoare tropicală, dar este și o sursă bogată de nutrienți esențiali și numeroase beneficii pentru sănătate.

Toate rețetele cu ananas necesită să cureți și să tai fructul. Așadar, învață mai întâi cum să tai corect un ananas. Așază ananasul pe o suprafață stabilă, de preferat un tocător, și fixează-l apăsând ușor cu o mână.

Cu un cuțit ascuțit, taie coroana (partea cu frunze) a ananasului, tăind drept pe orizontală. Pune coroana deoparte; în mod obișnuit, nu se consumă.

Apoi, taie baza (partea de jos) a ananasului, astfel încât să obții o suprafață plată pentru stabilitate.

Pune ananasul în picioare pe partea plată creată și ține bine partea de sus. Taie vertical, urmând curba ananasului, pentru a îndepărta coaja în fâșii. Asigură-te că elimini complet coaja groasă, inclusiv „ochii” (puncte mici, maro, circulare) care sunt încorporați în pulpa fructului.

Pune ananasul curățat pe o parte și taie-l în felii rotunde, de grosimea dorită. Dacă dorești, poți tăia feliile rotunde în sferturi sau bucăți mai mici.

După ce ai tăiat ananasul, îl poți folosi în diverse rețete sau îl poți savura ca atare.

Rețete cu ananas

Iată câteva moduri sănătoase și gustoase de a consuma ananas vara:

Salsa de ananas

Taie cubulețe proaspete de ananas și combină-le cu roșii tăiate cubulețe, ceapă roșie, ardei iute, coriandru sau pătrunjel, suc de lime și un praf de sare. Această salsa aromată se potrivește perfect cu pește sau pui la grătar.

Smoothie cu ananas

Amestecă bucăți proaspete de ananas cu lapte de cocos, spanac, o banană și câteva cuburi de gheață. Acest smoothie tropical este plin de vitamine și minerale, fiind o gustare nutritivă și răcoritoare pentru vară.

Ananas la grătar

Taie ananasul în felii groase și pune-le pe grătar până capătă urme de grătar. Căldura caramelizează zaharurile naturale, intensificând dulceața. Servește ananasul la grătar ca garnitură sau topping pentru burgeri sau carne la grătar.

Îneghețată cu ananas

Pasează ananas proaspăt într-un blender și toarnă amestecul în forme pentru înghețată pe băț. Dacă dorești, adaugă câteva bucăți de ananas pentru textură. Pune formele la congelator până se întăresc și vei avea o înghețată sănătoasă și răcoritoare cu ananas. Alternativ, pune bucăți de ananas la congelator și apoi pasează-le în blender. Poți adăuga și o banană congelată pentru o textură mai cremoasă. Pune câteva cupe într-un pahar și servește imediat.

Cum știi dacă ananasul e copt

Caută ca exteriorul ananasului să aibă o culoare galben deschis sau mediu. Puțin verde este în regulă, dar evită ananasurile care sunt complet verzi închis (necopt) sau galbene/oranj închis (prea copt). Dacă nu ești sigur, verifică partea de jos a ananasului: culoarea acesteia îți va oferi cel mai bun indiciu dacă fructul este copt sau nu.

Probabil ai auzit că fructele coapte ar trebui să fie grele pentru dimensiunea lor. Acest lucru este cu siguranță valabil pentru ananas. Un ananas relativ greu înseamnă că este mai suculent, iar un ananas suculent va fi mult mai dulce.

Ridică ananasul și miroase partea de jos. Când este copt, ar trebui să aibă un miros fructat și dulce. Dacă nu miroase deloc, este posibil să fie necopt. Dacă miroase ușor neplăcut sau acru, ananasul tău poate fi prea copt, deoarece zaharurile naturale încep să fermenteze.

Strânge ușor ananasul. Ar trebui să fie ferm, dar să cedeze foarte puțin când este copt. Vrei să simți o mică elasticitate, deoarece dacă este prea moale, înseamnă că este prea copt. De fapt, este mai ușor să simți ceea ce nu vrei: dacă este foarte tare ca o piatră, probabil este necopt, deci orice este mai puțin rigid decât atât este, cel mai probabil, gata de consum.

— URL original: https://stirileprotv.ro/divers/ananas-beneficii-si-proprietati-cele-mai-ciudate-mituri-despre-acest-fruct.html | Imagini: .\ananas-beneficii-si-proprietati-cele-mai-ciudate-mituri-despre-acest-fruct\