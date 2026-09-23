Legumele trec printr-un proces de fermentare prin care e murează cu ajutorul bacteriilor beneficie precum lactobacilii, care transformă zaharurile naturale din legume în acid lactic.

După cât timp sunt gata murăturile

În felul acesta, ele devin acrișoare și puțin mai moi, cu gustul caracteristic al murăturilor. Tot acest proces de fermentare este și responsabilul pentru felul în care murăturile se păstrează peste iarnă în borcane.

Procesul poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de mai mulți factori.

Pentru început, temperatura camerei de 20-24 de grade accelerează procesul de fermentare. În zilele mai reci sau în frigider, fermentarea este mai lentă.

Mai depinde și de tipul legumelor. Castraveții se murează mai repede decât gogoșarii sau gogonele. Totodată, sarea și concentrația saramurii au un mare efect asupra duratei de fermentare a murăturilor. O saramură mai concentrată va face ca murăturile să se acrească mai rapid. Pentru murăturile rapide, se recomandă mai puțină sare, iar pentru murăturile de iarnă, o cantitate mai mare.

Cât durează fermentarea murăturilor în saramură

Castraveții murați au un timp de fermentare mai scurt. Dacă sunt păstrați la temperatura camerei, aceștia pot fi gata în aproximativ 5-10 zile. Dacă vrei o fermentare mai lentă și îi depozitezi într-un cămară sau un beci, procesul poate dura în jur de 2 săptămâni până la o lună, până când obții acel gust specific de murături.

Pe de altă parte, varza murată necesită un timp de fermentare mai lung. La temperatura camerei, varza e gata cam în 2-4 săptămâni.

Gogoșarii și ardeii au nevoie de mai mult timp ca să absoarbă saramura. În general, gogoșarii vor fi murați în aproximativ 2-3 săptămâni dacă sunt ținuți la temperatura camerei.

Cum îți dai seama că murăturile sunt gata

Murăturile în saramură au nevoie să treacă prin procesul natural de fermentație, care este activat de bacilul lactic. Pentru acest lucru, timpul de fermentație variază în funcție de legume și de nivelul de sare al saramurii.

Îți dai seama că legumele s-au murat când procesul de fermentație s-a activat, iar zeama devine puțin tulbure. Ai grijă să nu folosești sare iodată, pentru că iodul înmoaie legumele.

Apoi, poți verifica murăturile după câteva zile. Castraveții vor avea un timp de fermentație mai scurt față de legume mai tari precum gogoșarii, ardeii, varza, gogonelele sau morcovii. Gustă legumele și vezi cât de mult s-au acrit. În funcție de acest aspect, mai lasă-le la murat sau depozitează-le în frigider și consumă-le oricând, după ce ai desfăcut borcanul.

De ce temperatura influențează timpul de murare

Murarea este un proces complex care implică o combinație de factori, inclusiv tipul alimentului pus la murat, metoda folosită și mediul în care are loc procesul. În esență, murarea presupune crearea unui mediu nefavorabil dezvoltării bacteriilor și a altor microorganisme, contribuind astfel la conservarea alimentelor și oferindu-le un gust și o textură specifice.

Procesul de murare include, de obicei, mai multe etape importante, precum pregătirea alimentelor, punerea lor în saramură și fermentarea. Timpul necesar pentru ca un aliment să se mureze poate varia semnificativ în funcție de mai mulți factori, printre care tipul alimentului, metoda de murare și condițiile de mediu. Printre factorii care pot influența durata procesului se numără:

Temperatura este unul dintre cei mai importanți factori care pot influența durata procesului de murare. În general, temperaturile mai ridicate accelerează murarea, în timp ce temperaturile mai scăzute încetinesc procesul. Acest lucru se întâmplă deoarece temperaturile mai ridicate creează condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor și a altor microorganisme care contribuie la fermentare.

Totuși, este important de reținut că temperaturile prea ridicate pot afecta procesul de murare, deoarece pot favoriza dezvoltarea unor bacterii și microorganisme nedorite.