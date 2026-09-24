Asta pe fondul creșterii rapide a prețurilor la raft și a schimbării vizibile a preferințelor de consum la cumpărătorii tineri. În toată Europa, vânzările sunt în scădere.

Reporter: Beți bere?

Tânăr: „Nu. De niciun fel”.

Tânăr: „Rar. La mare, pe plajă, de obicei”.

În multe țări europene, printre care România, Grecia, Cehia și Spania, categoria 20-30 de ani e tot mai slab reprezentată între consumatorii de vin și de bere.

Tânără: „Am băut când eram mai mică, pentru că în Grecia se bea de la o vârstă mică... dar acum nu mai vreau”.

Șofer: „Nu vrem să fim prinși la volan, după ce am băut. Deci prefer o băutură fără alcool, cum sunt mojito sau berea nealcoolizate”.

Chiar și în Germania, vânzările de bere au scăzut într-un an cu 2%, dată fiind creșterea prețurilor. La Oktoberfest, care a început acum câteva zile, o halbă de un litru costă până la 16 euro. Organizatorii mizează pe generația 40+.

Cu o tradiție mult mai modestă în consumul de bere, România e printre țările în care industria berii a suferit un cutremur.

Corespondent Pro TV: „În primele 6 luni ale anului, producția de bere a scăzut cu aproape 10%, cu peste 8 milioane de hectolitri. Iar fabricanții se tem că, în scenariul menținerii acestei tendințe până la finalul lui 2026, piața berii din România se va prăbuși, până la un nou minim istoric de 13 milioane de hectolitri. Consumul din restaurante și terase e cel mai profund afectat și a ajuns la doar 9%. Iubitorii de bere s-au refugiat în halba de acasă, în zilele de weekend”.

La raft, unele branduri au prețuri duble, față de acum doi ani. Patronatul berii susține că cel mai mare impact l-a avut creșterea accizei, cu 26% în 18 luni.

Constantin Bratu, directorul general Berarii României: „Din păcate, din calculele noastre bugetul de stat o să piardă. Încasările din acciză vor crește cu 15 milioane, dar per total bugetul va pierde 70 de milioane de lei. Reprezintă o piață cu 2 milioane de hectolitri mai puțin. Aproximativ 7.500 de TIR-uri care, dacă vreți, puse cap la cap înseamnă DN1 și pe o bandă de dus, și pe o bandă se întors”.

Vânzările de bere blondă, preferată de 92% dintre români, au scăzut cu 10%. Sortimentele de bere fără alcool și aromatizate au stagnat ori au scăzut ușor.