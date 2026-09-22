Actorul Ionuț Antonie a murit, dar nu are cine să-l înmormânteze. Apel dramatic: „Să nu permitem să rămână un om fără nimeni”

Cultura
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Actorul Ionuț Antonie a murit, dar autoritățile nu au identificat pe nimeni din familia sa, așa că fostul om de scenă ar urma să fie înmormântat prin procedura celor fără aparținători. Colegii fac acum un apel dramatic pentru a i se găsi familia.

autor
Cristian Anton

Actorul Ionuț Antonie, de la Teatrul Ion Creangă, a murit săptămâna trecută, dar până azi niciun membru al familiei nu a fost identificat, astfel încât artistul ar urma să fie înmormântat ca o persoană fără aparținător.

Actrița Ioana Ginghină a făcut marți un apel dramatic pentru a se afla dacă Ionuț Antonie are rude sau măcar persoane apropiate care să-i asigure o înmormântare demnă.  

UN APEL URGENT PENTRU COLEGUL NOSTRU, ACTORUL IONUȚ ANTONIE

Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă.

A murit vineri.

Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători.

Nu putem lăsa lucrurile să se încheie așa.

Fac un apel către Primăria Municipiului Bucureşti, instituțiile competente, colegii din lumea teatrului și către toți cei care l-au cunoscut pe Ionuț: vă rog să ne ajutați să aflăm dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate și să găsim soluția legală prin care colegul nostru să poată avea o înmormântare demnă.

Nu cerem privilegii. Cerem timp, implicare și verificarea tuturor posibilităților înainte ca o decizie ireversibilă să fie luată.

Dacă l-ați cunoscut pe Ionuț, dacă știți ceva despre familia lui sau aveți orice informație care ar putea ajuta, vă rog să ne contactați urgent”.

„Să nu permitem să rămână un om fără nimeni”

Iar colegilor actori, oamenilor de teatru și celor care mă urmăresc le cer un singur lucru:

DISTRIBUIȚI.

Poate că undeva, la capătul unei distribuiri, se află omul care îi cunoaște familia.

Ionuț a avut o viață, o carieră, colegi, spectacole și un public.

Haideți să nu permitem ca, la final, să rămână un om fără nimeni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace” - se încheie mesajul actriței. 

Sicriul lui Ioan Isaiu a fost depus la Teatru Național din Cluj-Napoca. Când va fi înmormântat actorul

Sursa: StirilePROTV

Etichete: actor, mort, cautare, familie, bucuresti,

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