Acoperișul și pereții au fost puși la pământ săptămâna aceasta. Iar icoanele și obiectele din interior au fost mutate de părintele paroh în urmă cu două săptămâni. La acel moment, enoriașii au protestat, au încercat să oprească evacuarea și s-au certat cu forțele de ordine.

Biserica a fost ridicată pe domeniul public în urmă cu 20 de ani, fără autorizație de construire, și a fost în centrul unui îndelungat conflict juridic între Primăria Constanța și Arhiepiscopia Tomisului. Administrația locală a pus la dispoziție un alt teren, în apropiere, unde urmează să fie construită o nouă biserică.