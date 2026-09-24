Maximele pleacă de la 13...14 grade în Transilvania și ajung la 24 de grade în Muntenia.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și un vânt ceva mai activ. Temperaturile rămân scăzute și nu trec de 22 de grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem atmosferă însorită, dar rece. Norii apar destul de rar și doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul bate mai tare la altitudini mari, iar maximele se opresc la 22 de grade

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, însă temperaturile ajung cu greu la 20 de grade. La munte o să picure trecător, iar în zonele înalte se pornește vântul. Tot pe-acolo, spre seară și la noapte apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vreme rece găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde vor fi cel mult 19 grade în miezul zilei. Avem soare până la apropierea serii, când se înnorează și o să picure trecător. În zonele înalte o să ningă sau o să cadă lapoviță.

În ținuturile vestice se anunță tot vreme frumoasă până spre seară. Atunci se adună norii și o să plouă slab, pe suprafețe restrânse. La munte, la peste 1800 de metri altitudine ploile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Maximele ajung la 21 de grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, iar în unele zone s-a lăsat ceața. Peste zi domină atmosfera cu soare, însă temperaturile rămân la valori destul modeste și doar pe la Alba Iulia se ating 19 grade. La altitudini mari vântul suflă cu 70 de km/h, iar la apropierea serii se adună câțiva nori de ploaie.

În Oltenia se anunță o zi frumoasă, cu temperaturi în ușoară creștere, care ajung la 23 de grade. Vântul este ceva mai activ, iar la noapte o să vină câteva ploi rapide, pe spații mici.

Și în ținuturile sudice se face puțin mai cald decât miercuri. Joi maximele ajung la 23, poate chiar 24 de grade. Norii apar sporadic, iar vântul bate ceva mai tare în unele zone.

Vremea în București

În București avem o dimineață rece, dar peste zi soarele încălzește atmosfera și se ating 24 de grade - o valoare apropiată de normalul perioadei. Urmează o noapte liniștită, dar rece, cu minime de 9 grade în centrul orașului și 7 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte rămânem cu vremea rece, chiar dacă temperaturile cresc puțin. În Orientali și în Meridionali se adună norii și plouă slab, pe suprafețe restrânse. Spre seară și la noapte mai vin câteva ploi trecătoare în masivele din jumătatea vestică, iar pe creste ninge sau cade lapoviță. Vântul bate mai tare la altitudini mari, cu rafale de 70 de km/h.