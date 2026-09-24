Preşedintele a explicat, de asemenea, de ce a pus accentul, în primul său discurs susţinut la ONU, pe pericolul pentru democraţie reprezentat de manipularea prin social media, afirmând că acest fenomen nu primeşte atenţia necesară.

De asemenea, Nicuşor Dan a declarat că alegerea lui Dacian Cioloş în fruntea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), unul dintre obiectivele urmărite de România în marja Adunării Generale a ONU, ar putea "să dea o formă mai pragmatică şi mai orientată către dezvoltare şi investiţii acestei organizaţii".

Domnule preşedinte, v-aţi început primul discurs susţinut la ONU cu o referire la pericolul pentru democraţie al manipulării prin social media. De ce aţi ales această temă, care pentru mulţi români este asociată cu motivele care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024?

Nicuşor Dan: Am ales asta dintr-un motiv tehnic: am decupat ceea ce ţine de societate de ceea ce ţine de relaţiile între societăţi, pe de o parte, dar, pe de altă parte, pentru că, în opinia mea, este un pericol foarte mare la adresa democraţiilor. Este un pericol pe care l-am văzut, cel puţin în interacţiunile cu liderii europeni, care sunt mai frecvente. L-am văzut menţionat de fiecare dintre ei şi mi se pare că nu acordăm suficientă atenţie acestui fenomen.

În al doilea rând, în discursul dumneavoastră aţi cerut sprijinul ţărilor francofone pentru candidatura domnului Dacian Cioloş la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Ce poate oferi în plus România ţărilor africane faţă de ceea ce le-au oferit deja contracandidatele domnului Cioloş din Republica Democrată Congo, din Mauritania sau din Rwanda?

Nicuşor Dan: Da, în primul rând, o viziune despre ceea ce trebuie să fie această organizaţie, pentru că ea, până acum, s-a restrâns cumva la o zonă cultural-academică. România a contribuit la asta, pornind de la tradiţia studenţilor pe care i-am avut în universităţile din România şi dintre care unii sunt astăzi în poziţii importante în aceste ţări. Dar organizaţia nu s-a concentrat pe o dezvoltare economică care să fructifice aceste relaţii de încredere şi culturale care s-au dezvoltat între state. Şi cred că asta poate să facă Dacian Cioloş, cineva care ştie să lucreze cu bănci, care ştie să lucreze cu programe pe termen mediu şi lung: să dea o formă mai pragmatică şi mai orientată către dezvoltare şi investiţii acestei organizaţii.

Aţi criticat dur Rusia, în cele trei intervenţii ale dumneavoastră, şi aţi cerut inclusiv înăsprirea sancţiunilor economice. Să ne aşteptăm ca poziţia României să fie mai fermă de acum înainte şi în cazul unor eventuale noi încălcări ale spaţiului aerian românesc?

Nicușor Dan: Nu, poziţia noastră a fost constantă. În ceea ce priveşte încălcările spaţiului aerian, am încercat să avem, diplomatic, un răspuns proporţional. Numai că, în intervenţiile din ultimul an, ne-am concentrat mai mult pe aspecte pragmatice: regimul de sancţiuni, ajutorul concret acordat Ucrainei, situaţia refugiaţilor, interconexiunile energetice. Dar, în opinia mea, a fost de la sine înţeles că condamnăm agresiunea rusă şi susţinem Ucraina.

Despre alegerile anticipate

Dacă Guvernul propus de Siegfried Mureşan nu obţine votul de încredere al Parlamentului, luaţi în calcul declanşarea alegerilor anticipate? Dacă nu, ce soluţie politică aveţi în vedere pentru a evita prelungirea crizei şi o deteriorare a încrederii cetăţenilor în instituţiile statului?

Nicuşor Dan: Eu îmi doresc ca acest guvern să treacă. Ăsta e motivul pentru care am făcut desemnarea. Nu vreau să discut foarte mult despre ce se va întâmpla dacă nu trece. În orice caz, alegerile anticipate, ca să fie clar pentru toată lumea, înseamnă patru-cinci-şase luni de bannere pe stradă, reclame la televizor, certuri între partide şi cred că românii nu-şi doresc în niciun caz asta. Deci, în politică, în opinia mea, trebuie să faci cam ce îţi dictează oamenii care ţi-au dat votul să faci. Iar asta înseamnă că partidele trebuie, în sfârşit, să găsească disponibilitate pentru dialog pentru a veni cu o soluţie.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a anunţat că va propune în programul de guvernare o comasare voluntară a comunelor, după modelul implementat de Republica Moldova. Consideraţi oportună o astfel de iniţiativă?

Nicuşor Dan: Am văzut. După cum ştiţi, am fost în urmă cu trei-patru săptămâni la Chişinău şi am avut o discuţie cu prim-ministrul. Am văzut programul ăsta şi mi se pare foarte bun. Bineînţeles că modul tehnic de implementare trebuie discutat, dar o comasare a comunelor, pentru moment voluntară, cred că este binevenită.

România, împărțită în două în privința alegerilor anticipate

Aproximativ 47% dintre români ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alţi 47% se declară împotrivă, conform rezultatelor unui sondaj CURS.

„Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenţi consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranţă prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranţă împotrivă. În total, 47% susţin această soluţie şi 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie", se arată într-un comunicat de presă transmis de CURS, potrivit Agerpres.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% şi PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, menţionează sursa citată.

S.O.S. România ar obţine 3%, în timp ce Partidul Naţionalist Reformarea României - Piedone, Acţiunea Conservatoare şi SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opţiuni însumează 1%.

„Rezultatele plasează AUR pe prima poziţie în preferinţele electorale, la o diferenţă de 9 puncte procentuale faţă de PSD. Primele trei formaţiuni concentrează împreună peste trei sferturi din opţiunile de vot exprimate", transmit realizatorii cercetării.