Pentru cuvâtnul „fiică” există, surprinzător, două variante de despărțire în silabe acceptate de normele ortografice.

Cum se desparte corect în silabe „fiică”

Cuvântul „fiică” poate fi despărțit în silabe în două moduri, potrivit normelor ortografice: fii-că și fi-i-că. Diferența are legătură cu modul în care sunt tratate vocalele aflate în succesiune și cu regulile de despărțire în silabe.

În varianta fii-că, primele două vocale sunt considerate parte a aceleiași silabe. Astfel, cuvântul are două silabe. Aceasta este forma care poate fi întâlnită frecvent în exercițiile școlare și în exemplele de despărțire în silabe.

În cea de-a doua variantă, fi-i-că, vocalele sunt repartizate în silabe diferite, rezultând trei silabe. Ambele despărțiri sunt admise de norma ortografică actuală.

Potrivit Îndreptarului ortografic, ortoepic și de punctuație (ÎOOP), ediția a VI-a, cuvântul „fiică” admite despărțirea în silabe fii-că și fi-i-că, în timp ce DOOM 3, lucrarea normativă a limbii române, indică forma fii-că, iar aceeași despărțire este consemnată și în DEXonline, care reproduce informația din dicționarele de referință.

Exemple de cuvinte cu vocale alăturate

Despărțirea în silabe poate ridica probleme în cazul cuvintelor care conțin două sau mai multe vocale alăturate. Potrivit regulilor prezentate în DOOM3, atunci când două litere-vocale notează vocale propriu-zise aflate în hiat, acestea aparțin unor silabe diferite. De exemplu, „ființă” se desparte fi-in-ță, iar „știință” se desparte ști-in-ță.

Același principiu se aplică și în cazul unor cuvinte precum „poezie”, care se silabisește po-e-zi-e. În schimb, trebuie făcută diferența între despărțirea în silabe și despărțirea unui cuvânt la capăt de rând. De exemplu, „aer” se poate analiza silabic ca a-er, însă DOOM3 precizează că lăsarea unei singure vocale la începutul sau la sfârșitul rândului este, în mod obișnuit, evitată.

În cazul cuvântului „fiică”, succesiunea „ii” are un statut particular, iar normele consemnează variantele fii-că și fi-i-că. Prin urmare, „fiică” poate fi analizat ca având două sau trei silabe, în funcție de varianta de silabisire.

Despărțirea în silabe nu este același lucru cu despărțirea la capăt de rând

Despărțirea în silabe și despărțirea unui cuvânt la capăt de rând sunt două operațiuni diferite, chiar dacă sunt strâns legate. Despărțirea în silabe urmărește structura fonetică a cuvântului și modul în care acesta este pronunțat, în timp ce despărțirea la capăt de rând ține de regulile ortografice și stabilește unde poate fi întrerupt un cuvânt atunci când nu încape pe un singur rând.

De exemplu, un cuvânt poate avea o anumită structură silabică din punct de vedere al pronunțării, dar acest lucru nu înseamnă că poate fi despărțit în același loc atunci când este trecut pe rândul următor. Regulile despărțirii la capăt de rând țin cont atât de structura cuvântului, cât și de convențiile grafice ale limbii române.

În scrierea obișnuită, despărțirea la capăt de rând este folosită mai ales din motive practice, pentru economisirea spațiului și pentru o așezare cât mai uniformă a textului. În schimb, despărțirea în silabe este importantă în special pentru înțelegerea pronunțării și pentru analiza fonetică a cuvintelor.

O regulă importantă este că, la despărțirea la capăt de rând, nu este recomandată lăsarea unei singure litere-vocală la sfârșitul rândului. Astfel, chiar dacă o vocală poate forma singură o silabă din punct de vedere fonetic, despărțirea trebuie făcută ținând cont și de regulile ortografice. De exemplu, forme precum „a-er”, „lu-a” sau „su-i” pot reflecta structura silabică, însă despărțirea la capăt de rând este supusă unor reguli distincte.

DOOM3 face această diferență în mod explicit și oferă în dicționar indicații privind despărțirea la capăt de rând, marcate prin abrevierea „desp.”. Aceste indicații sunt utile mai ales în situațiile în care există incertitudini legate de vocale, semivocale, diftongi, hiat sau de structura unor cuvinte.

Atunci când vrem să aflăm în câte silabe se pronunță un cuvânt, trebuie să avem în vedere structura sa fonetică, iar atunci când vrem să știm unde poate fi întrerupt un cuvânt la sfârșitul unui rând, trebuie să aplicăm regulile ortografice de despărțire.