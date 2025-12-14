Sorrento - ghidul complet pentru o vacanță pe coasta Amalfi. Experiențe de neuitat în cel mai spectaculos loc din Italia

Sorrento, bijuteria Coastei Amalfi, este destinația perfectă pentru vacanțe de vis. Turiștii găsesc aici peisaje spectaculoase, atmosferă mediteraneană, gastronomie locală și priveliști uimitoare spre mare.

Așezat pe stânci abrupte care coboară direct în Golful Napoli, cu acces spre celebra Coastă Amalfi, acest oraș de pe litoral reunește tot ce atrage vizitatorii: un centru istoric cu palate în nuanțe pastel, vile acoperite de flori și străzi care șerpuiesc abrupt până la o marină unde se simte mirosul de pește proaspăt la grătar purtat de briză. Iată tot ce trebuie să știi despre Sorrento.

Cum ajungi

Ca să ajungi în Sorrento, trebuie să zbori până în Napoli. Din fericire, există o mulțime de zboruri directe din România la companii low cost până în Napoli. De acolo, va trebui să iei un autobuz.

Napoli Capodichino este cel mai apropiat aeroport de Sorrento și de zona de coastă. Autobuzul Curreri Viaggi pleacă din terminalul aeroportului și ajunge în Sorrento în puțin peste o oră. Poți cumpăra biletul direct de la bord pentru 10 €. Stația de autobuz se află vizavi de ieșirea din zona de sosiri; autobuzele sosesc cu aproximativ zece minute înainte de ora de plecare și au suficient spațiu pentru bagaje. Circulă zilnic, cu excepția zilelor de 25 decembrie și 1 ianuarie.

Trenurile Trenitalia de mare viteză din Milano, Florența și Roma ajung în gara Napoli Centrale, în Piazza Garibaldi.

Gara Circumvesuviana se află la nivelul inferior. Această linie de transport public merge din Napoli până în Sorrento, iar biletele costă sub 4 €. Le poți cumpăra de la casa de bilete de la intrarea pe peron.

Programul trenurilor Circumvesuviana

Călătoria durează aproximativ 1 oră și 10 minute, cu mai multe opriri pe traseu. Sorrento este capătul liniei.

Circumvesuviana este un tren folosit de navetiști, deci poate fi foarte aglomerat și este posibil să nu găsești loc. Trenurile nu au aer condiționat.

Istoric și curiozități

Primele relatări despre Sorrento arată că numele orașului provine de la Sirene, creaturi mitice care îi atrăgeau pe marinari cu vocea lor și îi duceau la pieire. Se spunea că erau trei sirene, fiicele lui Achelous: Ligeia, Leucosia și Partenope. Ele îi fermecau pe cei care treceau cu corăbiile până când aceștia se scufundau. Astăzi se mai văd rămășițe ale Templului Minervei, construit de Ulise în semn de mulțumire pentru că a trecut nevătămat. Pentru a evita tentația sirenelor, el și-a astupat urechile cu ceară și a fost legat de catarg.

Un istoric grec, Siculus, a stabilit că Liporos, fiul regelui Ausone și nepotul lui Ulise, a fondat Sorrento. Aceștia aparțineau uneia dintre cele mai vechi triburi din zonă. Înainte de epoca romană, Sorrento a fost locuit de greci între anii 474 și 420 î.Hr., iar influențele lor sunt vizibile și astăzi. După această perioadă, orașul a intrat sub influența romană, însă s-a răzvrătit în timpul războiului social, fiind în cele din urmă cucerit.

Când Vezuviul a erupt în anul 79 d.Hr., a distrus Pompei și orașele Herculaneum și Stabia. Sorrento a fost grav afectat de cutremurul provocat de erupție. Există o inscripție din anul 80 d.Hr. care arată influența romană – indică faptul că Titus a restaurat ceasul orașului după ce fusese distrus.

Istoria Sorrentului arată că turismul a fost prezent încă din epoca romană. În perioada imperială, romanii veneau aici pentru vacanțe și pentru lunile de vară. Aici își construiau vile luxoase lângă mare sau ferme pentru producția de ulei și vin, conform ciaoitalytours.

După prăbușirea Imperiului Roman, zona a intrat într-o perioadă agitată. A trecut sub controlul Imperiului Bizantin, apoi a fost disputată de diferite puteri, ceea ce a dus la influențe diverse. Lombarzii au asediat orașul fără succes. Pe măsură ce influența bizantină a scăzut, Sorrento a devenit un ducat autonom în secolul al IX-lea.

Ulterior, orașul a trecut între dominația lombardă și a fost anexat Regatului Siciliei în 1137. În secolul al XVI-lea, Sorrento a fost prins în conflictul dintre turci și Spania, care controla sudul Italiei. Aflat la malul mării, orașul a fost adesea ținta raidurilor, ceea ce a dus la construirea unor ziduri puternice de apărare, finalizate în 1567.

În secolul al XIX-lea, Sorrento a intrat în Regatul Italiei, iar rolul său în turism a crescut. Vizitatori influenți, la fel ca în epoca romană, veneau în mod regulat aici. Sorrento a fost inclus în celebrul „Grand Tour”, călătoria pe care tinerii nobili o făceau pentru formarea lor culturală.

Curiozități

Limoncello din Sorrento este unic

Limoncello este un lichior realizat din alcool, apă, zahăr și coaja celor mai proaspete lămâi care cresc doar în Sorrento, lămâi mari și foarte aromate din sudul Italiei. Băutura digestivă servită după masă nu este acră sau amară, ci are un gust proaspăt, cu un echilibru între aciditate și dulceață.

► Piazza Tasso este centrul animat al Sorrentului

Piazza Tasso, numită după poetul născut în oraș, este inima Sorrentului și un loc de întâlnire popular. Aici se intersectează mai multe străzi și trec anual milioane de turiști. Ziua, piața este plină de activitate, istorie și artă; seara devine un loc plăcut pentru plimbare, cu opriri la cafenele și priveliști spre oraș și spre mare, scrie sorrentocoastlimo.

►Gnocchi alla Sorrentina este un preparat italian clasic din Sorrento

Este un fel tradițional făcut din gnocchi, sos de roșii și câteva frunze de busuioc, foarte apreciat mai ales de cei care iubesc brânza. „Sorrento style” înseamnă gnocchi din cartofi cu roșii și mozzarella, peste care se adaugă încă puțină mozzarella și pecorino. Preparatul se rumenește la cuptor până când brânza se topește și formează o crustă aurie.

Ce să vizitezi

Există atât de multe lucruri de văzut în Sorrento încât un weekend s-ar putea să nu fie suficient, mai ales dacă vrei să petreci câteva ore pe plajă.

Corso Italia

Strada care nu doarme niciodată este centrul istoric al orașului, plin de clădiri elegante și magazine. Corso Italia este animată tot timpul anului, însă mai ales vara. Oricine ajunge în Sorrento, chiar și pentru câteva ore, trece inevitabil pe aici. Este zona potrivită pentru cumpărături, un aperitiv sau o cină tipică, datorită numeroaselor restaurante și localuri.

Piazza Tasso

Majoritatea ghidurilor încep cu Piazza Tasso, hub central aflat aproape de toate obiectivele importante. De-a lungul secolelor, aspectul pieței s-a schimbat mult. În trecut purta numele Largo del Castello și era protejată de un zid și o poartă de acces, ambele demolate. Astăzi, piața este înconjurată de clădiri în stil Liberty și este marcată de statuia Sfântului Antonino, patronul orașului, și monumentul dedicat poetului Torquato Tasso, născut aici, conform sorrentotrips.

Catedrala Sfinților Filip și Iacob

Catedrala a trecut prin multiple restaurări și chiar schimbări de locație de-a lungul timpului. Aspectul baroc actual datează din secolul al XVIII-lea. În interior, mai ales în capelele laterale, sunt păstrate picturi și sculpturi valoroase. Tot aici se află cristelnița unde a fost botezat Torquato Tasso.

Bazilica San Antonino

Bazilica dedicată patronului orașului are o fațadă în stil romanic, iar interiorul este baroc. Pe pereți sunt reprezentări ale vieții și miracolelor sfântului. La intrare se păstrează un os de cetaceu, amintind de miracolul în care sfântul ar fi salvat un copil înghițit de o balenă.

Chiostro di San Francesco

Lângă Vila Comunale și aproape de Marina Piccola se află unul dintre cele mai vechi și mai îndrăgite monumente din Sorrento. Farmecul său vine din combinația de stiluri și perioade diferite. Ridicat pe ruinele unei mănăstiri, edificiul a trecut prin numeroase restaurări care i-au amplificat caracterul aparte. Este o oprire esențială pentru orice vizitator.

Zidurile antice ale Sorrento

Un obiectiv care poate fi văzut chiar și în câteva ore este sistemul de fortificații. Vizibile mai ales din Piazza delle Antiche Mura și Via degli Aranci, zidurile actuale datează din secolul al XVI-lea, când orașul a fost fortificat împotriva atacurilor sarazine. Originea lor este însă mult mai veche, din perioada romană.

Vallone dei Mulini

Unul dintre cele mai neobișnuite și spectaculoase locuri din Sorrento este această vale aflată chiar în centrul orașului. Formată în urmă cu peste 35.000 de ani după o erupție violentă, valea adăpostește ruinele unei vechi fabrici de prelucrare a lemnului. Zona a fost treptat abandonată odată cu amenajarea Pieței Tasso, care a izolat locul. Vizitarea la nivelul solului nu este posibilă, dar valea poate fi admirată din Piazza Tasso și de la belvederele din împrejurimi.

Muzeul Lemnului Incrustat

Pentru a înțelege mai bine tradițiile orașului, o vizită la muzeul dedicat artei incrustării în lemn este esențială. Această tehnică locală este dusă mai departe de numeroși meșteri care combină metode tradiționale cu stiluri moderne. Muzeul expune mobilier și obiecte originale din diverse epoci, alături de unelte și materiale folosite în acest meșteșug.

Sedil Dominova

Aflat pe via San Cesario, aproape de Corso Italia, acest edificiu reprezintă o parte importantă a istoriei orașului. A fost locul unde se întâlneau familiile nobile pentru a discuta treburile administrative și este singura astfel de instituție păstrată în regiune. Clădirea datează din secolul al XIV-lea și păstrează fresce din secolul al XVIII-lea și blazoane din tuf vulcanic. Din 1877 găzduiește Societatea de Ajutor Reciproc.

Marina Grande și Marina Piccola

Pe coastă se află două zone esențiale pentru orice vizită. Plajele sunt mici și cu nisip vulcanic, majoritatea amenajate cu pontoane și structuri de plajă. Marina Piccola găzduiește portul principal, punctul de plecare al feriboturilor și hidrofoarelor. Marina Grande este un sat pescăresc cu un aspect mai tradițional. Aici merită încercat prânzul într-o trattorie cu pește proaspăt.

Muzeul Correale di Terranova

Unul dintre cele mai importante muzee din regiune se află într-o vilă din secolul al XVIII-lea, reședință de vară a familiei Correale. Moștenitorii au dorit ca patrimoniul artistic și arheologic al familiei să fie accesibil publicului. Traseul muzeului include piese arheologice din secolul al IX-lea î.Hr., o secțiune dedicată incrustărilor locale, o galerie de artă cu lucrări din secolele XVIII-XIX și o colecție valoroasă de porțelanuri Capodimonte și obiecte internaționale.

Ce să mănânci

►Gnocchi alla Sorrentina

Potrivit pentru masa de duminică și considerat un clasic local, Gnocchi alla Sorrentina este simplu de pregătit și foarte aromat. Rețeta este bine cunoscută în Campania și folosește ingrediente locale: cartofi fierți și pasați, făină, apă sau ou și puțină sare. Preparatul se servește cu sos de roșii, brânză fior di latte sau treccia, busuioc și puțin parmezan. După asamblare, vasul se pune la cuptor circa 15 minute, la grill, până când brânza se topește și aromele devin intense.

►Spaghetti alla Nerano

Rețeta include dovlecei, busuioc, piper negru și un amestec de brânzeturi care diferă în funcție de preferințele bucătarului. Provolone del Monaco este cea mai cunoscută brânză folosită. Rețeta originală este păstrată secretă, iar reproducerea exactă este aproape imposibilă. Preparatul este cremos și consistent. Spaghetele al dente sunt combinația ideală.

►Scialatielli alle Vongole

Scialatielli este un tip de paste tipice regiunii Campania, mai ales peninsulei Sorrento și insulei Capri. Sunt mai groase decât tagliatellele și potrivite pentru rețete cu sos. De regulă se folosesc în preparate cu pește proaspăt, aici fiind combinate cu vongole. Pentru un gust mai intens, se poate presăra brânză de capră sau pecorino matur, nu neapărat parmezan. Este un preparat care redă gustul verii în Sorrento.

►Cannelloni

Preparatul include mozzarella, ricotta, ouă, busuioc și mult parmezan, toate așezate în straturi de paste proaspete și servite cu sos de roșii după circa 20 de minute la cuptor, timp în care ingredientele se combină. Este un fel des asociat cu mesele în familie și ocaziile speciale.

►Ravioli alla Caprese

Ravioli alla Caprese sunt serviți de obicei cu un sos simplu de roșii și busuioc. Umplutura cremoasă și sosul ușor acrișor creează un gust echilibrat. Preparatul reflectă bucătăria din sudul Italiei: simplă, bazată pe ingrediente de calitate și puternic legată de tradiția locală.

