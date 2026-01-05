Opoziția din Venezuela: Capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar nu suficient. Apel către armată

Edmundo Gonzalez Urrutia, considerat de opoziție câștigător al alegerilor din 2024 din Venezuela, a spus că operațiunea SUA care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar insuficient, pentru normalizarea țării.

"Acest moment constituie un pas important, dar nu suficient. Adevărata normalizare a ţării va fi posibilă doar atunci când toţi venezuelenii privaţi de libertate din motive politice (...) vor fi eliberaţi şi când voinţa majorităţii exprimată de poporul venezuelean pe 28 iulie va fi respectată, fără ambiguitate", a spus el într-un videoclip din exilul său în Spania, relatează AFP.

"Astăzi, cel care a uzurpat puterea nu mai este în ţară şi se confruntă cu justiţia. Acest fapt instaurează un nou scenariu politic, dar nu înlocuieşte sarcinile fundamentale care ne aşteaptă încă", a subliniat el, insistând: "Nicio tranziţie democratică nu este posibilă atâta timp cât un singur venezuelean este închis pe nedrept", a adăugat el.

Apel către armată

Gonzalez Urrutia, care se consideră preşedintele ales al Venezuelei, a făcut încă o dată apel la armată, cerându-i "să respecte şi să asigure respectarea mandatului suveran exprimat pe 28 iulie 2024. În calitate de comandant suprem, vă reamintesc că loialitatea dumneavoastră este faţă de Constituţie, popor şi Republică".



După luni de atacuri asupra unor ambarcaţiuni acuzate de trafic de droguri, Statele Unite au efectuat sâmbătă o operaţiune spectaculoasă pentru a-l răpi pe Nicolás Maduro.

Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite vor "conduce" de acum ţara.

Vicepreşedinta Delcy Rodriguez a fost desemnată preşedinte interimar şi cere eliberarea lui Maduro.

Întrebat de presă dacă Statele Unite o vor sprijini pe Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, sau pe Gonzalez Urrutia, secretarul de stat american Marco Rubio a evitat un răspuns duminică.

Gonzalez Urrutia a intervenit în ultimul moment în campanie pentru a o înlocui pe Maria Corina Machado drept candidat la preşedinţie, după ce aceasta a fost declarată neeligibilă de către putere.

Controversele legate de rezultatul alegerilor

Nicolas Maduro a fost declarat câştigător de Consiliul Electoral Naţional (CNE), care nu a publicat niciodată rezultatele detaliate ale alegerilor din iulie 2024, invocând un atac cibernetic.

Proclamarea victoriei lui Maduro a fost urmată de tulburări care au făcut 28 de morţi. Aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate în timpul protestelor post-electorale, iar 2.000 au fost ulterior eliberate, potrivit surselor oficiale. Un grup de persoane care erau încă încarcerate au fost eliberate la sfârşitul lunii decembrie, reaminteşte AFP.

