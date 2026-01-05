Opoziția din Venezuela: Capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar nu suficient. Apel către armată

Stiri externe
05-01-2026 | 07:19
Nicolas Maduro
Getty

Edmundo Gonzalez Urrutia, considerat de opoziție câștigător al alegerilor din 2024 din Venezuela, a spus că operațiunea SUA care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro este un pas important, dar insuficient, pentru normalizarea țării.

autor
Mihaela Ivăncică

"Acest moment constituie un pas important, dar nu suficient. Adevărata normalizare a ţării va fi posibilă doar atunci când toţi venezuelenii privaţi de libertate din motive politice (...) vor fi eliberaţi şi când voinţa majorităţii exprimată de poporul venezuelean pe 28 iulie va fi respectată, fără ambiguitate", a spus el într-un videoclip din exilul său în Spania, relatează AFP.

"Astăzi, cel care a uzurpat puterea nu mai este în ţară şi se confruntă cu justiţia. Acest fapt instaurează un nou scenariu politic, dar nu înlocuieşte sarcinile fundamentale care ne aşteaptă încă", a subliniat el, insistând: "Nicio tranziţie democratică nu este posibilă atâta timp cât un singur venezuelean este închis pe nedrept", a adăugat el.

Apel către armată

Gonzalez Urrutia, care se consideră preşedintele ales al Venezuelei, a făcut încă o dată apel la armată, cerându-i "să respecte şi să asigure respectarea mandatului suveran exprimat pe 28 iulie 2024. În calitate de comandant suprem, vă reamintesc că loialitatea dumneavoastră este faţă de Constituţie, popor şi Republică".

După luni de atacuri asupra unor ambarcaţiuni acuzate de trafic de droguri, Statele Unite au efectuat sâmbătă o operaţiune spectaculoasă pentru a-l răpi pe Nicolás Maduro.

Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite vor "conduce" de acum ţara.

Citește și
donald trump
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Vicepreşedinta Delcy Rodriguez a fost desemnată preşedinte interimar şi cere eliberarea lui Maduro.

Întrebat de presă dacă Statele Unite o vor sprijini pe Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, sau pe Gonzalez Urrutia, secretarul de stat american Marco Rubio a evitat un răspuns duminică.

Gonzalez Urrutia a intervenit în ultimul moment în campanie pentru a o înlocui pe Maria Corina Machado drept candidat la preşedinţie, după ce aceasta a fost declarată neeligibilă de către putere.

Controversele legate de rezultatul alegerilor

Nicolas Maduro a fost declarat câştigător de Consiliul Electoral Naţional (CNE), care nu a publicat niciodată rezultatele detaliate ale alegerilor din iulie 2024, invocând un atac cibernetic.

Proclamarea victoriei lui Maduro a fost urmată de tulburări care au făcut 28 de morţi. Aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate în timpul protestelor post-electorale, iar 2.000 au fost ulterior eliberate, potrivit surselor oficiale. Un grup de persoane care erau încă încarcerate au fost eliberate la sfârşitul lunii decembrie, reaminteşte AFP.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 07:19

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Cuba anunță moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA asupra Venezuelei pentru extrădarea lui Nicolas Maduro
Stiri externe
Cuba anunță moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA asupra Venezuelei pentru extrădarea lui Nicolas Maduro

Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul
Stiri externe
Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană, armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Loez.

Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”
Stiri actuale
Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane, mii de persoane au protestat duminică dimineaţa în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid, acuzând Washingtonul de „agresiune imperialistă” împotriva Venezuelei.

Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
Stiri externe
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Centrul de detenţie metropolitan din New York, închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri ca Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul lider hondurian Juan Orlando Hernandez.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28