Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Stiri actuale
05-01-2026 | 07:39
Alexandru Rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

autor
Mihaela Ivăncică

”Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3.

Corelarea posturilor cu numărul de rezidenți

Acesta consideră important să fie corelat numărul de posturi din sistem cu numărul de rezidenţi.

”Ideea este de a avea un sistem predictibil”, apreciază ministrul Sănătăţii.

Acesta afirmă, însă, că nu are o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.

Citește și
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete
Controale la Constanța, după scandalul medicilor scutiți de gărzi. „Nu poți fi bolnav doar când trebuie să lucrezi la stat”

”Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această... Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important. Pentru că eu anul acesta am scos un număr de locuri de pregătire pentru rezidenţiaţi, pentru că aşa mi-au dat, istoric vorbind, universităţile cifrele. Eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialităţi”, a afirmat ministrul.

Harta viitoarelor locuri din sistemul medical

Acesta a anunţat că doreşte, împreună cu universităţile, să realizeze o hartă clară a locurilor care vor fi disponibile în următorii ani.

Alexandru Rogobete a adăugat că la nivelul Ministerului Sănătăţii a apărut ideea de a reînfiinţa stagiatura.

”Există o discuţie şi iată că m-aţi provocat, o să spun până la urmă, deşi discuţia nu a fost în detaliu purtată, inclusiv ideea de a reînfiinţa stagiatura şi categoria de medici generalişti, care nu fac rezidenţiatul, dar fac o stagiatură şi apoi o supraspecializare pe un domeniu nişat. Stă în picioare şi există pe masa discuţiei la Ministerul Sănătăţii. Probabil că anul acesta o vom pune în aplicare şi pe aceasta”, a mai precizat Rogobete.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: News.ro

Etichete: ministerul sanatatii, rezidenti, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 05-01-2026 07:39

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Un doctor cu 30-40 de pacienți pe gardă, plătit la fel ca cel care nu are niciunul. Ministrul Sănătății: ”O mare inechitate”
Stiri Sanatate
Un doctor cu 30-40 de pacienți pe gardă, plătit la fel ca cel care nu are niciunul. Ministrul Sănătății: ”O mare inechitate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că strategia gărzilor trebuie total schimbată.

Controale la Constanța, după scandalul medicilor scutiți de gărzi. „Nu poți fi bolnav doar când trebuie să lucrezi la stat”
Stiri Sanatate
Controale la Constanța, după scandalul medicilor scutiți de gărzi. „Nu poți fi bolnav doar când trebuie să lucrezi la stat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă.

Rogobete: „Ambulatoriile își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți”. Ce se schimbă
Stiri Sanatate
Rogobete: „Ambulatoriile își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți”. Ce se schimbă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aminteşte o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni.

Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar
Stiri Sanatate
Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%.

E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății
Stiri Sanatate
E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Un doctor cu 30-40 de pacienți pe gardă, plătit la fel ca cel care nu are niciunul. Ministrul Sănătății: ”O mare inechitate”
Stiri Sanatate
Un doctor cu 30-40 de pacienți pe gardă, plătit la fel ca cel care nu are niciunul. Ministrul Sănătății: ”O mare inechitate”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că strategia gărzilor trebuie total schimbată.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28